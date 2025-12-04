傳駭客竊取1TB資料 華碩：排除伺服器被入侵可能

（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦品牌廠華碩驚傳遭國際駭客集團Everest勒索，在暗網聲稱入侵華碩內部系統，竊取高達1TB資料。華碩3日在官網發聲明澄清未影響產品與用戶隱私，今天發布重大訊息提出補充聲明，已初步排除公司內伺服器被入侵的可能性，對財務、業務無重大影響。

華碩3日表示，供應商遭駭客攻擊，華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響，此事件未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。

華碩今天重訊指出，手機廠商開發手機相機功能時，會與外部廠商進行影像處理原始碼的共同開發，以達成各項照相效果的優化。據查，駭客組織於網路上表示取得華碩的部分影像處理原始碼，觀察其具有恫嚇取財的用意。經內部盤查，已初步排除華碩內伺服器被入侵的可能性。

華碩表示，影像處理原始碼若被外界抄襲引用，將侵害華碩智財權，但影像處理原始碼僅提供拍照效果優化功能，對華碩產品與用戶隱私均無影響，判斷對財務、業務也無重大影響，會持續盤查及完善後續資安管理。（編輯：楊蘭軒）1141204