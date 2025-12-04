傳駭客竊取1TB「相機原始碼」 華碩:內部伺服器未被入侵 產品與用戶隱私均無影響

華碩表示，影像處理原始碼僅提供拍照效果優化功能，對產品與用戶隱私均無影響。華碩提供



電腦品牌大廠華碩（2357）驚傳遭駭客集團Everest盜取超過1TB資料，華碩昨（12/3）晚緊急對此發布聲明表示，此事件未影響華碩產品、內部系統與用戶隱私，今天下午再度發布重訊補充說明，指出觀察駭客具有恫嚇取財的用意，但經內部盤查，已初步排除華碩內部伺服器被入侵的可能性。

勒索軟體集團Everest在暗網宣布，成功入侵華碩內部系統竊得超過1TB資料，疑有包括華碩裝置使用的「相機原始碼」，引發各界關注。

針對媒體報導，華碩今天補充聲明表示，手機廠商於開發手機相機功能時，會與外部廠商進行影像處理原始碼的共同開發，以達成各項照相效果的優化。據查，駭客組織前日於網路上表示取得該公司部分影像處理原始碼，觀察其具有恫嚇取財的用意。

華碩強調，經內部盤查，已初步排除公司內伺服器被入侵的可能性。

華碩表示，若外界抄襲引用影像處理原始碼，將侵害華碩智財權，然影像處理原始碼僅提供拍照效果優化功能，故對華碩產品與用戶隱私均無影響，判斷對公司財務、業務亦無重大影響，華碩會持續盤查及完善後續資安管理。

