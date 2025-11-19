傳高市政權對中國無溝通管道 對立恐長期化

▲日本首相高市早苗近日「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿。在中國對日本加強經濟施壓之際，日中兩國外務省的局長級官員在北京面對面展開會談，也未能達成共識。有日本外務省高層表示，高市政權在對中外交上所面臨的困難在於執政黨層級缺乏對中管，而高市早苗的發言更是「踩到台灣問題這條老虎尾巴」，預期兩國對立局面將會「長期化」。

根據朝日新聞報導，高市早苗日前在國會表示，若發生台海危機，將對日本構成「存立危機事態」，足以行使集體自衛權，引發北京強烈反彈，並祭出一連串反制措施。日本政府內部對中方高壓的態度感到強烈不滿，不過高市早苗迄今拒絕收回言論，但強調未改變政府一貫的安全保障立場，今後將避免針對特定情境發表類似言論。

廣告 廣告

隨著中國經濟壓力持續增強，日中關係緊張加劇，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰與中國外交部亞洲司司長劉勁松在18日進行磋商，儘管會面從上午持續到下午，但仍成為雙方各自堅持立場、反覆反駁的場合，未見緩和跡象。

報導指出，對中強硬的高市早苗之所以與中國國家主席習近平達成維持戰略互惠關係的共識，是因為她將經濟政策置於自身的保守理念之上。由高市早苗的發言引發一系列問題若導致日中經濟活動停滯，將反過來對政權造成衝擊。

報導指出，高市政權在對中外交上面臨的困難之一，是執政黨層級與中國的溝通管道薄弱。目前自民黨缺乏像前幹事長二階俊博或前幹事長森山裕這樣重視對中關係的元老，公明黨也退出了執政聯盟。要在政府層級之外尋求對話突破口並不容易。

由於這次問題涉及中方最為重視的台灣問題，政府內部普遍認為「踩到了台灣問題這隻老虎的尾巴。現在無論做什麼都無濟於事」，日中之間的對立很可能會長期化。

日本與中國曾在2010年因尖閣諸島（釣魚台）問題，中方停止對日出口稀土，因此政府內部對中方可能採取進一步經濟脅迫措施的警惕感正在擴大。

▲日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰與中國外交部亞洲司司長劉勁松在18日進行磋商。（圖／路透社／達志影像）

此外，報導還提到，央視18日播出會談結束後的畫面，畫面中劉勁松雙手插口袋與金井正彰站著交談。報導指出，事務級會面中公開這類強調外交上優勢的畫面並不尋常，部分媒體甚至以「日本高官低頭離開中國外交部」為標題發布報導。此舉被視為旨在給外界營造一種日方是前來「道歉」的印象，並塑造中國的優越地位。

報導指出，中國政府與中國媒體的對日批判論調當天也沒有出現緩和跡象，情勢恐難在短期內平息。接下來日中雙方仍將進行事務層級協商，但要突破僵局恐顯不足。李強總理將出席本週末在南非舉行的G20峰會，但中國已明確表示與高市首相「沒有會面計畫」，領袖層的對話前景不透明，據日本政府相關人士透露，日方正爭取高市與李強進行短暫、非正式會談。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「謝謝中國，別再來了！」矢板明夫揭日人心聲：反思想守住的生活

小風波變大對抗！高市早苗遭戰狼圍剿 中國用力打壓有2考量

新玩具來了！中國外交部急換公告圖怒嗆日本 網友狂酸「大便色」