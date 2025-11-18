傳高市早苗下月參拜靖國神社 郭正亮：有人要害她「死透」

日本首相高市早苗日前在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化。對此，前立委郭正亮點出，對於高市早苗11月7日後的表現，日本右翼對其評價已開始下降，另外，對於高市傳出可能在12月26日參拜靖國神社，郭也認為，這是日本已有人開始要害她。

針對高市早苗日前在國會發表的涉台言論，大陸官媒《新華社》昨（17）日再度發表評論文章，稱一言可以興邦，一言也可以喪邦。高市早苗的涉台錯誤言論極不負責、極度危險，日方必須深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由其自身承擔。

郭正亮今天在政論節目《中天辣晚報》表示，對於高市早苗派外務省亞洲大洋洲局長金井正彰赴北京，與自民黨結盟的右翼政黨「日本維新會」創始人橋下徹認為，這代表高市早苗自認不對，並稱「若沒有判斷能堅持到底，就根本不該講」，而這可能就是日本極右翼的立場。他並點出，在日本右翼看來，高市早苗的發言就是她的信念、不能讓步認錯，否則就是下台。

郭正亮指出，針對高市早苗11月7日後的表現，日本右翼對其評價已開始下降，另外，對於高市傳出可能在12月26日參拜靖國神社，郭也認為，這是日本已有人要開始害她，相關消息可能是黨內放出、要讓高市「死透」，因為若她不去就會得罪日本右翼，反之，若去了就完蛋了，「逼你死透，不然哪有人現在在出這種招的」。

