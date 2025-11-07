傳高市早苗幕後成功運作 阻止川習會去談「反對台獨」

日本首相高市早苗（右）10月28日與美國總統川普（左），一同登上美國航空母艦喬治華盛頓號。路透社



上週美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓的「川習會」舉行前夕，有風聲傳出習近平以稀土出口做為籌碼，要求川普公開正式表態「反對台獨」。日本媒體週五（7日）刊出報導說，日本首相高市早苗趁川普訪問日本時積極遊說，成功讓川普在川習會不談台灣問題，讓美國不至於做出這種「拋棄台灣」的行為。

在川習會前夕的10月28日，高市早苗與訪問日本的川普舉行峰會和工作午餐，之後同乘美國總統專用直升機前往美軍橫須賀基地，一同登上美軍航空母艦喬治華盛頓號（USS George Washington），在美軍士兵面前發表演說。川普在航空母艦上盛讚高市早苗，高市早苗在航空母艦開心跳躍的場景，是外界的印象。

日本小學館《周刊郵報》（週刊ポスト）的網站News-postseven.com報導指出，佳能全球戰略研究所（CIGS）高級研究員峯村健司說，高市早苗在這一天的行程，其實與川普針對台灣問題，進行非常深入的交談。

峯村健司說：「雖然在記者會等場合沒有公開發布，但高市首相在這一天花費了相當多的時間，向不太重視台灣問題的川普總統，說明台灣危機一旦惡化、爆發戰爭，將對美國利益造成多大的損害。據美方的隨行人士透露，川普總統本人和美國政府要員都非常佩服，專心聽取了日本現任首相對安全保障的深入理解。」

報導說，如果川普真的為稀土而同意向習近平保證「美國不支持台獨」，猶如「台灣有事」之前美國就預先拋棄台灣，日本將必須獨自面對台海危機，對日本的安全保障是重大事態。

而高市早苗的努力運作據稱防止了這個事態發生。峯村健司說：「之後的美中元首會談中，川普在記者會上表示『台灣問題完全沒有成為話題』。雖然這被報導為川普對台灣的消極態度，但實際上，這是習近平主席沒有機會提出中方在台灣問題的主張。可以說這是高市首相幕後協商成功的結果。這是高市首相在這次元首外交中，不為人知的功績。」

