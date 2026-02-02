傳高虹安恐以無黨籍爭取連任？本人4字回應

▲新竹市長高虹安坐鎮「消費金發放應變指揮中心」，確保發放作業萬無一失。（圖／新竹市府提供）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安疑涉助理費貪瀆爭議後，在二審判決無罪後復職，但至今尚未恢復黨籍，《中國時報》專訪中她又指稱「恢復黨籍並非最迫切的事」，引外界繪聲繪影揣測她恐無黨籍爭取連任。對此，高虹安今日聲明指出，該報導純屬過度解讀，現在最重要的就是守護新竹市的發展，並無任何選舉規劃。

針對外傳「無黨籍爭取連任」一事，高虹安今聲明表示，該報導內容純屬過度解讀，不僅未經本人確認，亦非原話或原意，她對此深表遺憾。而對她而言，現在最重要的就是守護新竹市的發展、努力推動市政，不負市民託付，現階段尚未討論任何選舉規劃，將市政工作做好最重要，謝謝大家的關心。

