傳高金素梅已遭拘提失聯中 羅智強批不演了：下個輪到誰？

國民黨立委羅智強（右）非常擔心好友、立委高金素梅（左）現況。（圖／趙世勳攝）

國民黨立委羅智強今（10）日表示，立委高金素梅住家與辦公室遭到台北地檢署突襲搜索，這是中央「不演了」箭指監督力道最猛的高金素梅，要為高金加油，也不免感嘆「下一個要動誰」？

北檢今天早上持搜索票先搜索高金素梅為在陽明山的北市住家，後向立法院方通知搜索範圍後，待高金素梅助理出現，旋即在保警戒護下搜索研究室，傳出她涉及《貪汙治罪條列》、《國家安全法》等案，但北檢撇稱「目前不便回應或說明」，助理則稱聯繫不到高金。

由於今天是第11屆立法院第5會期「會期已報到但還沒開議」期間，各界關注若要逮捕或拘禁高金素梅本人，是否須經由立法院同意。立院人士直指，根據《憲法》第68條，「立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底，必要時得延長之」，清楚說明現在已屬法定會期，據此若要羈押、拘留立委本人，要依照《憲法增修條文》第4條第8項「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」，也就是必須由立法院同意，院長韓國瑜作法動見觀瞻。

開議期間除非現行犯，否則任何支配立委人身自由的行為，都須經過立法院同意，圖中為立法院長韓國瑜。（圖／方萬民攝）

立法院則低調回應，直指今早檢方搜索立法院委員研究室，是依法及立法院往例由檢方通知立法院方後，立法院被動派員陪同配合，但基於偵查不公開，立法院方對詳細案情並無所悉。

羅智強則難過表示，這就是總統「不演了」，劍指立法院最認真、問政專業、監督政府最有力量的高金素梅，「下一個要動誰」？這時要跟高金素梅說聲加油，希望所有人為高金素梅集氣。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

