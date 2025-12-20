傳高雄為下一攻擊點 陳其邁：全面加強戒備

捷運台北車站及中山商圈19日傍晚發生無差別攻擊事件，網路傳出高雄將成下一個攻擊地點。對此，高雄市長陳其邁20日表示，因應台北車站這個攻擊事件，高雄市警察局在第一時間，全面提升維安的勤務，包括提升見警率，尤其在重要的場站，以及人潮擁擠的地方，除了增加動員的警力234位之外，在高雄車站也增加派遣34位警力，全面提升戒備。

另外，高雄市也加強跟各交通運輸樞紐場站的聯防，包括台鐵、高鐵跟捷運公司跟駐地的分局，以及相關包括捷運警察、鐵路警察等這些警力的聯繫跟相關的警備的工作，也部署快速打擊部隊，第一時間提供優勢的警力支援。

陳其邁表示，在整個台北車站捷運的無差別攻擊事件，怎麼樣確保公共安全，讓民眾安心，這個是市府最重要的責任，他也針對近期這一些可能的風險因素逐一排除，也請包括捷運公司、台鐵、高鐵，就整個場站相關包括監視器以及相關的監管密度，都必須同步來加強，務必確保市民安全。

至於網路發文人士的掌握，陳其邁表示已經掌握他的IP，也跟警政署跟相關的國安單位密集的聯繫，全力的追查。 (編輯:柳向華)