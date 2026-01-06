傳鬧翻、冷凍林襄！超兇經紀人「移居中國」首回應：習慣了

娛樂中心／周希雯報導

女神林襄憑藉甜美臉蛋與魔鬼身材，迅速成為啦啦隊流量密碼；其中身兼經紀人與攝影師的莉奈，正是幕後的強力推手，2人從出道以來就一直合作。不過，隨著莉奈宣布移居中國，林襄近期被發現工作量大幅銳減，更傳出與莉奈因帳目鬧翻、甚至遭冷凍；面對各界傳聞，莉奈決定親上火線回應了。

林襄去年底被發現曝光度大減後，《鏡週刊》報導指出，林襄不僅工作量銳減、收入也大幅下滑；還爆出她與莉奈疑似對「公司帳目」認知不同，產生嫌隙後遭冷凍。當時莉奈文創發聲明，坦言「去年底開始確實是紛紛擾擾的發生了一些事」，不過公司與林襄在工作上依舊認真執行，「關於藝人結束的事件，大家本著好聚好散的前提，公司不表態，想留給藝人安穩的下一步，但似乎還是一直有不是事實的言論與報導飛出來」、「不澄清是留一個善良，但一而再再而三的被刺，或許這次是該好好的說明了」。

林襄（左）出道以來都與莉奈（右）合作。（圖／翻攝「lyna334998」IG）

不過，公司聲明似乎擋不住外界猜測。莉奈今（6日）在IG開放問答，有粉絲關心問「姐姐和林襄怎麼了？」莉奈也正面回應，「媒體大哥大姐辛苦，為了流量要交代而已，所以下了聳動標題，內文有講解喔，完全沒有怎麼了，偶爾負面新聞想打擊襄，我們習慣了」。至於目前定居中國蘇州的她，是否會永久定居？莉奈則表示「且看且走」，如今已在休養中，並把經紀人相關工作交由公司團隊運行，目前的生活也很幸福。

莉奈回應與林襄的互動。（圖／翻攝「lyna334998」IG）

事實上，莉奈近年傳出身體亮紅燈。據《ETtoday新聞雲》報導，她近2年因事業繁忙、加上需要操盤小龍女事務，被診斷出內分泌失調、需要休養，「醫生說要痊癒且擺脫吃藥，可以換個經緯度的國家試看看」。由於她先前已去過許多國家旅遊，發現在西班牙和中國蘇州睡眠品質最好，於是決定在蘇州租房，台灣的工作則是照舊；但從最新回應看來，莉奈已決定停掉工作休養。

