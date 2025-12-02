傳魏哲家將親赴中國！睽違兩年半視察南京廠

董事長魏哲家將睽違兩年半親自前往中國。（圖／東森新聞）





台積電動作頻頻！據傳董事長魏哲家將睽違兩年半親自前往中國，不只視察南京廠，也會出席當地最後一場台積電論壇，還可能拜訪阿里巴巴等多家中國晶片公司，被認為是在美國禁令鬆綁前，先鞏固重要市場。同時也傳出，輝達搶先成為A16製程的首位客戶

望著畫面裡的中國南京廠員工們，台積電董事長魏哲家笑容滿面，如今可能也要實際見到本人。據傳魏哲家將睽違兩年半，在4日親自率領兩位副總前往中國。

台積電董事長魏哲家（07.17）：「我想說的是，中國是個大市場。」

傳出魏哲家不只會視察南京廠還會出席，位在南京的最後一場台積電OIP生態論壇，主要介紹生態系統如何利用AI以及台積電A16和N2N3製程的設計流程和方法，除此之外，更重要的是拜訪阿里巴巴等多家中國本土晶片設計公司。據外媒分析，這是在美國禁令還沒取消時，台積電試圖推動新的建廠計畫。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣：「中國大陸依然還是一個非常重要的市場，我覺得這個部分跟黃仁勳的觀點是一樣的，魏哲家在這一次的話，也可能是為了整個所謂的先進工藝的一個特殊工藝平臺，然後來爭取中國大陸方面的客戶。」

護國神山消息不斷，據傳第一個也是唯一一個拿下台積電最新A16製程的客戶，不是蘋果而是輝達，將用在未來的GPU上，像是即將推出的Rubin 2026和Rubin Ultra 2027產品線，更預估台積電3奈米製程產能到今年底會達到16萬片晶圓。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣：「A16會是一個在效能表現非常優異，輝達目前其實是全世界市值最高的IC設計公司，實際上錢也是最多的公司，而他們對於算力的需求，當然也是非常的殷切。」

台積電腳步持續加速，從布局中國到卡位AI製程，每一步都牽動全球半導體版圖，更要搶下下一代的技術主導權。

