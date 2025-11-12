傳鴻海將拿下納智捷？ 裕隆嗨衝漲停 鴻華勁揚6％





傳言鴻華先進（2258）將從裕隆集團（2201）拿下整個納智捷品牌，作為電動車出口海外的平台，原本推出的納智捷純電n5改名為Foxtron Bria。對此，裕隆集團並不評論，但今日台股開盤即衝漲停來到35.9元；鴻華先進則開高震盪，盤中一度來到42.65元，漲幅逾6%。

針對鴻華先進將要接手納智捷的傳言，裕隆集團表示，對於傳聞或未經證實的消息不予評論，一切以正式公告為準，但仍強調與合作夥伴間的業務推動均依既定計畫穩健進行。

此外，鴻海今日股價則小漲逾2%，外界期待在即將舉行的鴻海科技日中，會有最新消息公布。

目前，鴻華先進主要股東為裕隆集團（持股43.83%）與鴻海集團（2317）（持股45.62%），目前主要客戶仍是納智捷以及與裕隆集團友好的三菱汽車。若納入納智捷完整的品牌銷售與經銷通路，將有助於提升電動車開發與銷售服務的垂直整合效益。

