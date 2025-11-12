傳鴻海將買下納智捷！裕隆直奔漲停 市場期待股價複製「東元模式」
【記者呂承哲／台北報導】市場消息傳出，由鴻海（2317）與裕隆（2201）合資的鴻華先進（Foxtron）打算從裕隆集團手中買下「納智捷（LUXGEN）」品牌，藉此加強乘用電動車領域發展，這激勵裕隆（2201）股價一早直衝漲停板，報在35.9元。
由於近期有消息揭露，消防署電動車緊急救援手冊Model B的名稱，原本計劃要以納智捷n5上市，但是名稱卻是「Foxtron Bria」，市場推測鴻華先進未來將以「Foxtron」為品牌銷售。
不過，鴻海未回應，裕隆則是表示，目前裕隆與合作夥伴間之業務推動，皆依既定計畫穩健推進，對於外界傳聞資訊，公司無法評論，有相關訊息請以公司正式公告為準。
鴻海近年來持續與各界合作，先前與東元電機（1504）合作，雙方透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴，鴻海將持有東元10%股權，東元也將反向持有鴻海股份，合作聚焦AI資料中心的模組化與標準化建置，鎖定台灣、亞洲、美國與中東等四大市場。這使得東元股價自停牌前的51元，一路大漲至最高127.5元，股價大漲約150%，若該消息成真，市場期待裕隆也能複製該模式，讓股價大幅上漲。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜30年暗黑補習班！違規載童畫面曝 被爆體罰關小黑屋 女狂人侵門踏戶轟同業檢舉(壹蘋10點強打)
本周錶現｜格拉蘇蒂原創180周年展登場 紀念作華麗遊走星辰與瓷火間
狗仔直擊｜徐乃麟兒6200萬豪宅住王子隔壁！回星爸家後奔醫院（壹蘋10點強打）
其他人也在看
裕隆股東笑了！傳鴻海收購納智捷？或成科技日最大彩蛋？
市場傳出裕隆（2201）與鴻海（2317）電動車合作再升級，裕隆將把旗下自有品牌「納智捷（LUXGEN）」股權移轉至雙方合資的鴻華先進（2258），等同由鴻華統一承接品牌經營與整車布局。消息一出，裕隆今（12）日早盤直攻漲停35.90元鎖死，鴻海盤中放量上行、漲逾1%站上250元關卡，盤面買氣明顯回溫。不過，對此，鴻海、鴻華、裕隆三方皆回應「不評論未經證實資訊」、「一切都是市場傳聞」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
納智捷將進鴻海供應鏈？「兩大破綻」露玄機！劉揚偉：細節問鴻華先進
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導市場近期熱議，鴻華先進（2258）可能正式接手裕隆（2201）旗下的納智捷（LUXGEN）品牌，讓母公司鴻海（2317）能打造更完整...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
鴻海2025年第三季與前九月累計營收、毛利、營業利益及淨利均創同期新高！
財經中心/綜合報導鴻海（2317）今召開2025年第三季度法說會，會中公布財務報告，今年第三季以及累計前三季的營收／毛利／營業利益／淨利都創下歷年同期新高；EPS則分別達到4.15元與10.38元，均較去年同期大幅成長。第三季也繳出三率三升的佳績。展望第四季，可望顯著季增、年增，全年顯著成長目標不變，也首度表示看好2026年的表現。民視財經網 ・ 19 小時前
車市震撼彈！鴻海傳吃納智捷 裕隆退場？背後盤算、拍板時間曝光
為擴大電動車布局，傳出鴻海擬吃下裕隆集團的納智捷（LUXGEN）品牌，雖日前入股日產觸礁，但鴻海並未放棄布局車用市場，擬透過鴻華先進打造自有品牌，業界更盛傳，最遲在下周五（21日）鴻海科技日時，就會正式對外公布。中時財經即時 ・ 1 天前
【鴻海法說3】外傳鴻海吃下納智捷？董座劉揚偉親自回應了
市場傳出鴻海（2317）將會吃下裕隆（2201）旗下國產汽車品牌納智捷，鴻海董事長劉揚偉今（12）日也在法說會對此事做出回應，他指出，此題應該是鴻華先進該回答的問題，細節應由鴻華先進回應，不過鴻華先進一直想將產品擴大銷售規模，雙方可能談出新的合作方式，擴大市場這件事是雙方想法一致的。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
鴻海科技日下週登場！今年首推APP上線報名
[NOWnews今日新聞]電子代工大廠鴻海一年一度的科技日將於下週五（21日）、六（22日）登場，回顧科技日鴻海皆會發表新消息，或是一些驚喜，今年鴻海科技日不僅擴大規模，更是首度上線官方APP，從活動...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新聞分析－以退為進 嚴陳莉蓮務實布局
國內唯一自有汽車品牌納智捷，將迎來創立以來的重要轉折，從「裕隆的納智捷」進階為「裕隆與鴻海共有的納智捷」。工商時報 ・ 1 天前
裕隆傳賣納智捷連兩日亮燈漲停 外界解讀：納智捷變鴻海電動車進入倒數
裕隆（2201）與鴻海（2317）的電動車合作再掀話題！自從市場傳出裕隆將旗下納智捷（LUXGEN）品牌轉讓給鴻海旗下鴻華先進（2258），讓鴻海正式跨足整車品牌經營。消息一出，裕隆股價連兩日亮燈漲停，顯示市場對裕隆、鴻海的升級合作前景抱持樂觀看法。鏡報 ・ 1 小時前
重返裕隆集團，裕日車副總由李昌益接任
【財訊快報／記者戴海茜報導】裕日車(2227)董事會通過經營團隊人事調整，曾任納智捷汽車行銷協理的李昌益將重返裕隆(2201)集團，接任裕日車副總經理，此人事調整將於114年11月16日正式生效，16日起正式生效。裕日車指出，面對汽車產業電動化與智慧化的轉型趨勢，以及臺灣汽車市場日益激烈的競爭環境，裕日車持續強化組織動能與經營彈性，並聚焦於品牌發展、行銷布局、服務品質及通路體系優化等策略，期能在變動快速的產業趨勢中，同步煥新公司體質、穩健前行。李昌益過去曾服務於裕隆集團納智捷公司及各大汽車品牌，具備豐富的行銷視野與經營經驗，未來將著重於公司的整合管理與行銷策略，協助推動NISSAN及INFINITI品牌發展與價值提升、通路體系優化及市場行銷布局。同時將於營運面與總經理密切協作，持續提升裕日車在新能源與乘用車市場的競爭力，以加速達成公司中長期目標，創造穩健經營績效。財訊快報 ・ 1 天前
《熱門族群》複製東元飆風？裕隆強攻漲停 市場押寶「鴻海效應」
【時報-台北電】市場傳出，裕隆(2201)已決定將旗下自有品牌「納智捷」股權移轉至雙方合資的鴻華先進，意味鴻海(2317)將間接入股納智捷，並取得品牌經營主導權。雖然鴻海董事長劉揚偉昨（12）日在法說會上被問及此事時僅表示「細節請洽鴻華先進」，但消息仍引爆市場資金熱潮，裕隆股價連兩日攻上漲停，今早再度鎖死漲停板。裕隆強勢表現也帶動集團個股全面走揚。中華車(2204)逆勢上漲逾2%，裕融(9941)、嘉裕(1417)同步小漲，整體表現明顯強於大盤。 據悉，此次股權移轉象徵裕隆與鴻海兩大集團在電動車領域的合作再度升級。鴻海將藉此更深度參與納智捷品牌的發展，推動電動車垂直整合布局；裕隆則透過釋股，盼能加速國產純電車的市場化腳步，並以台灣為基地邁向國際市場。 針對相關合作，劉揚偉表示，由於他近日已辭去鴻華先進董事長職務，相關事宜將由鴻華先進說明。不過，他也不吝讚許表示：「鴻華的車子做得相當不錯，市場反應也很好。」 消息曝光後，裕隆股價周二開高走高，早盤即直奔漲停35.9元並鎖住，一舉收復短、中、長期均線，技術面呈現多方格局。當日外資與自營商聯手買超1,719張，成交量達9,239張，漲停委買高時報資訊 ・ 2 小時前
《熱門族群》華新家族好風光 4顆紅燈閃爍
【時報-台北電】美國政府停擺畫句點，台積電(2330)卻欲振乏力，台股重登28K之路好事多磨，今日仍呈現多空拉鋸，所幸漲價題材股續強、集團股啟動作帳行情力撐盤勢。 其中，華新集團四大題材加身，受惠歐美核能復甦計畫、銅價走高、海底電纜即將投產、轉投資的電子事業如華邦電受惠漲價熱潮等，讓華新從傳產華麗轉身成準科技股，法人看好集團營運可望迎來新一波的成長期，近期表現可圈可點。 受惠台電強韌電網計畫持續釋單，線纜廠前三季獲利佳，華新(1605)第三季業外收益給力，EPS由去年同期0.09元倍增至0.23元；前三季EPS為0.52元，海纜廠預計明年試量產，加以受惠美國政府停擺結束，期銅連4紅利多，盤中放量強鎖漲停，站上1年高點。 大家長華新的強勢表態，帶領集團股啟動作帳行情，最猛的記憶體相關的華東(8110)秀出6顆紅燈、關禁閉的華邦電(2344)早盤續強雙雙創下歷史高，被動元件的華新科(2492)、信昌電(6173)同步亮燈觸頂，其他包括精金(3049)、佳邦(6284)、瀚宇博(5469)、彩晶(6116)同步偏多力挺。 分析師表示，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多時報資訊 ・ 25 分鐘前
Mitsubishi對Lancer EVO仍有愛，動力底盤已準備好，只缺執行可能性
Lancer EVO可說是Mitsubishi最具代表性和車迷喜愛的車款，不過礙於市場銷售表現，Lancer EVO X在2016年結束20年精彩週期，但近期Mitsubishi表示仍對Lancer EVO仍抱持著夢想，而且動力技術方面都已準備好。Mitsubishi於1992年以Lancer為基礎打造出Lancer EVO，在此之後也WRC世界越野拉力賽屢屢斬獲佳績，不僅成為品牌最具代表性車款之一，也造就車壇經典傳奇地位，而Lancer EVO精湛的動力與操控性能也深受玩家喜愛，甚至還有「不怕奔馳寶馬法拉利就怕三菱帶尾翼」一說，只不過消費者喜愛轉變，Lancer Evo終究抵不過殘酷的銷售數據，因此2016年推出Lancer EVO Final Edition後正式結束20多年輝煌週期。2016年推出Lancer EVO Final Edition後正式結束20多年輝煌週期。然而關於下一代Lancer EVO一直都未有付出傳聞，但近日Mitsubishi工程師在接受訪問時卻給予曙光。Mitsubishi工程師表示對於推出新世代Lancer EVO仍是想要實現的夢想，動力方面MitsuCarture 車勢文化 ・ 1 天前
鴻華先進併購納智捷？鴻海董座劉揚偉親自回應了
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日舉行第三季法說會，今日傳出鴻華先進將會併購納智捷的傳聞，對此，鴻海董事長劉揚偉親自回應。他表示，相關問題應由鴻華先進方面說明，因為他近日已辭去鴻華先進董事長一職，現階段由鴻華回應會更合適。中時財經即時 ・ 20 小時前
《其他電》鴻華先進併購納智捷？鴻海董座劉揚偉親自回應了
【時報-台北電】國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日舉行第三季法說會，今日傳出鴻華先進將會併購納智捷的傳聞，對此，鴻海董事長劉揚偉親自回應。他表示，相關問題應由鴻華先進方面說明，因為他近日已辭去鴻華先進董事長一職，現階段由鴻華回應會更合適。 不過他也透露，鴻華推出的車款市場反應相當不錯，「如何讓好的產品擴大銷售規模，一直是鴻華積極努力的方向。」 他指出，未來無論是與品牌商或通路商合作，最終目的都在於擴大銷售與市場版圖，鴻華與納智捷雙方「想法一致」。至於具體合作方式，鴻華與納智捷雙方，將持續討論最合適的合作模式，盼能進一步推動市場成長。 至於外界關注的 Model B 電動車進度，劉揚偉表示，量產與出貨時程仍維持在明年第一季（Q1），「這是我目前所了解的狀況」，但確切時程仍以鴻華官方說明為準。 對於鴻海科技日的展演重點，鴻海僅透露，將推出三大智慧平台結合AI技術的落地應用，包括鴻海機器人技術及場域應用願景、鴻海與客戶夥伴的技術合作落實，以及鴻海的創新速度與科技領先地位。 裕隆集團此前表示，對於傳聞或未經證實的消息不予評論，一切以正式公告為準，但仍強調與合作夥伴間的業務推動均依既定時報資訊 ・ 20 小時前
緯創獲AMD大單，竹北建專廠，網通明年再拼10倍增幅，法說後股價開飆
【財訊快報／記者王宜弘報導】緯創(3231)AI接單強勁，繼輝達之後，又接獲AMD大單，成為AMD AI GPU模組和基板的獨家供應商，近日董事會決議斥資52.8億為AMD在竹北AI第二廠區建廠，公司預期明年AI伺服器業績至少會有雙位數成長，營運逐季走揚。此外，緯創在網通業務上也報佳音，接獲北美最大網通業者大單，預估明年網通業務可望呈現十倍數的飆升，將是2019年成立網通團隊以來首度賺錢，成為網通事業的轉捩點。緯創週三(12日)召開法說會，說明第三季財報與後市展望。該公司前三季稅後淨利為192.42億元，年增58.6%，EPS 6.43元。其中，第三季稅後淨利達74.06億元，季增率為13.87%，年增率達76.38%，EPS 2.36元，獲利連續第四個季度改寫歷史新高紀錄。展望第四季，在AI加持之下除了業績將是今年季度高峰，且繼第三季毛利率較第二季的4.44%大幅回升至7.39%之後，因AI伺服器等高毛利率的業務佔比增加以及新台幣匯率趨於穩定，第四季毛利率也將優於第三季，顯示包括營收、獲利均可望有佳績呈現。目前緯創伺服器業績比重已高達七成，其中，如不含緯穎(6669)，緯創個體的AI財訊快報 ・ 55 分鐘前
樂看AI市場 鴻海劉揚偉：明年展望非常看好
鴻海第三季財報創下佳績，展望明年表現，鴻海董事長劉揚偉今天(12日)指出，營運深受AI產業發展、政經局勢以及貨幣政策走勢影響；不過，受惠於AI產業蓬勃發展，鴻海將深化與客戶關係，提供更多元的AI方案，爭取更多訂單。整體而言，明年營運看法相當樂觀。 鴻海12日召開線上法說會並公布第三季營運成果，營收創歷年同期新高，季增與年增幅均達雙位數，表現優於預期。鴻海董事長劉揚偉指出，產品組合優化以及規模效益已經開始發酵，鴻海今年前3季AI伺服器營收已經上衝新台幣兆元。隨著AI伺服器持續放量出貨，加上下半年為ICT產業傳統旺季，預期第四季營運動能可望維持強勁。 針對全年營運表現，則維持全年「顯著成長」看法，其中，消費性產品下半年拉貨動能優於預期，全年展望預估持平，將持續關注匯率變化。其他三大主要產品展望維持不變，雲端網路產品仍然是主要的成長動能。 展望2026年，劉揚偉強調仍須密切觀察AI產業發展、政經局勢、以及貨幣政策；不過，他指出，AI產業發展重要性大幅提升，看好產業前景，鴻海將深化與主要客戶的合作，切入更多AI應用方案，看好明年營運將延續強勁成長動能。他說：『(原音)整體來說，按照目前的觀察，中央廣播電台 ・ 19 小時前
鴻海：第4季AI伺服器看佳 非常看好明年集團營運
（中央社記者鍾榮峰台北2025年11月12日電）鴻海(2317)董事長劉揚偉預估，第4季營運可顯著成長，第4季人工智慧（AI）伺服器機櫃出貨較第3季成長高雙位數百分比，第4季AI伺服器營收可望再季增，今年集團營運可顯著成長。展望2026年，劉揚偉評估，需觀察AI產業發展、政經局勢與貨幣政策，其中AI產業發展重要性大幅提高，看好明年AI市場發展，與客戶關係會更緊密，將取得更多訂單，2026年透過AI多元解決方案並進，提升AI伺服器市占率；整體來看，劉揚偉表示，對2026年營運「非常看好」。鴻海今天舉行線上法人說明會，展望第4季營運，劉揚偉預期，下半年是資通訊產業旺季，第4季可較第3季和2024年同期顯著成長，其中消費智能產品進入傳統旺季，拉貨動能比去年同期佳，但有匯率因素影響，估強勁季增、但較去年同期小幅下滑；人工智慧（AI）伺服器為主的雲端網路產品可顯著季增，較去年同期強勁成長，通用伺服器出貨也持續成長。至於鴻海第4季電腦終端產品估較第3季和去年同期相對下滑，主要是第3季返校需求基期較高，零組件元件和其他產品估顯著季增，較去年同期持平。在人工智慧伺服器，劉揚偉預期第4季機櫃出貨較第3季中央社財經 ・ 20 小時前
《台北股市》三大法人12日賣超前十大 AI、記憶體慘 2高人氣砍出3萬張
【時報-台北電】台股12日加權指數收27947.09點，漲162.14點或0.58%，總成交值5723.69億元。三大法人賣超77.98億元，其中外資賣超84.84億元，投信、自營商分別賣超27.51億元及買超34.38億元。 三大法人賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、2檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為緯創(3231)，賣超3萬3374張，旺宏(2337)、南亞科(2408)名列二、三名，分別賣超3萬1882張及賣超2萬3484張。第四及第五名為台新新光金(2887)、中石化(1314)，其他依序為仁寶(2324)、臻鼎-KY(4958)、佳能(2374)、至上(8112)及大同(2371)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為緯創(3231)46.39億元、南亞科(2408)38.28億元、旺宏(2337)12.96億元。 ●三大法人12日賣超前十名： 1.緯創(3231)收139.00元，跌5.50元或3.81%，成交量8.84萬張，三大法人賣超3萬3374張、估46.39億元，由前一交易日買超1萬11時報資訊 ・ 20 小時前
《台北股市》三大法人12日買超前十大 8檔敲進萬張 力積電3天買11萬張
【時報-台北電】台股12日加權指數收27947.09點，漲162.14點或0.58%，總成交值5723.69億元。三大法人賣超77.98億元，其中外資賣超84.84億元，投信、自營商分別賣超27.51億元及買超34.38億元。 三大法人買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、2檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔百元股、7檔銅板股；買超張數方面，8檔買超上萬張，榜首為力積電(6770)，買超3萬4924張，台塑(1301)、定穎投控(3715)名列二、三名，分別買超1萬7082張及買超1萬6182張。第四及第五名為元大金(2885)、南亞(1303)，其他依序為尖點(8021)、鴻海(2317)、三商壽(2867)、南茂(8150)及華新(1605)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為鴻海(2317)27.18億元、定穎投控(3715)19.26億元、尖點(8021)14.91億元。 ●三大法人12日買超前十名： 1.力積電(6770)收36.50元，漲3.30元或9.94%，成交量49.95萬張，三大法人買超3萬4924張、估12.75億元，為連3日買超，累計買超11萬8411張、時報資訊 ・ 20 小時前
鴻海前三季賺逾1股本！ 劉揚偉：樂觀看待明年AI市場發展
鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說會，鴻海董事長劉揚偉表示，明年影響市場的三大關鍵仍是AI發展、關稅政策、匯率因素，其中，AI趨勢將是其中最重要的因素，他樂觀看待明年AI市場發展，他並強調，鴻海中廣新聞網 ・ 20 小時前