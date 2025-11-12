傳鴻華先進欲收購納智捷！裕隆強攻漲停板

▲市場傳出，鴻華先進-創（2258）有意自裕隆集團手中收購「納智捷（LUXGEN）」品牌，若傳言屬實，將使鴻華正式擁有自主汽車品牌。（示意圖／翻攝自納智捷）

[NOWnews今日新聞] 市場傳出，鴻華先進-創（2258）有意自裕隆集團手中收購「納智捷（LUXGEN）」品牌，若傳言屬實，將使鴻華正式擁有自主汽車品牌，消息一出，鴻華先進-創今（12）日股價一度勁揚逾5%、觸及42.65元，裕隆爆量攻上漲停35.9元，集團旗下中華車、裕日車同步走強。

市場盛傳，鴻華先進正計畫從裕隆集團手中買下「納智捷（LUXGEN）」品牌，藉此取得自有品牌，業內人士指出，此案原本上周五就要宣布，但細節尚未確認，因此遲未公告。若此案一旦拍板，將象徵納智捷從裕隆時代走向「鴻海電動車版圖」的新階段。

對於收購傳聞，鴻海集團昨（11）日未做回應；裕隆集團則表示，公司與合作夥伴間的業務皆按既定計畫推動，對未經確認的市場傳言無法評論，一切訊息以正式公告為準。儘管雙方低調，但產業界普遍認為「品牌移轉」已進入董事會決議前的最後階段，只待細節敲定。

目前鴻華先進股權結構由鴻海持股45.62%、裕隆43.83%，在納智捷成為鴻華先進100%子公司後，可望加速佈局電動車市場的垂直整合和決策

根據消防署「電動車緊急救援手冊」資料，原以納智捷n5名義上市的電動車，已改名為「Foxtron Bria」，業界猜測鴻海集團將以自有品牌銷售該車，為品牌整併傳聞再添佐證。

消息一出，鴻華先進-創今日股價一度勁揚逾5%、觸及42.65元，裕隆爆量攻上漲停35.9元，集團旗下中華車一度衝至61.3元、上漲逾6%，裕日車一度觸及54元、上漲逾3%。

