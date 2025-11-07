傳黃仁勳今日抵台 明日參加台積電運動會

▲據傳輝達執行長黃仁勳將在今（7）日低調抵台，隔日一早參加台積電運動會，引發外界關注。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電運動會將在本週六（8日）在新竹體育館登場，其中除了創辦人張忠謀與多位退休高層將會出席外，據傳輝達執行長黃仁勳將在今（7）日低調抵台，隔日一早參加台積電運動會，引發外界關注。

台積電將於本週六（8日）舉行年度運動會，此前台積電也向媒體發出邀請，邀請函上流程寫著主席及貴賓致詞，也是今年首度邀請，有消息傳出，「AI教父」黃仁勳有望以貴賓身份出席並致詞，將成為運動會中的矚目焦點。

加上本屆台積電運動會，黃仁勳今年已四度來台，上次8月22日僅短暫停留12小時，除與台積電會面、內部演講與餐敍，了解已開始在台積電完成設計定案的6款晶片，其中，包括3奈米Rubin架構晶片等。

由於黃仁勳日前赴南韓與三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔、現代汽車集團（Hyundai Motor）會長鄭義宣一起大啖炸雞、啤酒，並釋出多頂合作案。外界認為，此次特地來台參加台積運動會，也被揣測為以行動證明與台積電關係仍堅若磐石。

在這之前，黃仁勳8月快閃抵台，市場認為，不會只是談下一代晶片投片狀況，據傳輝達與台積電討論議題涵蓋對等關稅、半導體關稅及美國廠建置成本高昂等因素影響下，台積電亞利桑那州廠的製程進展、供貨與代工報價等，輝達方面也亟需更多產能，以強化雙方緊密合作關係。

台積電運動會將於本週六在新竹縣立體育場舉行，媒體受邀請才能參加，今年活動流程最特別是大會主席致詞之外，還有貴賓致詞，但沒有安排創辦人張忠謀致詞。

半導體業界傳出，黃仁勳將首次來台參加台積電運動會。外界推測，他除了參與活動外，還可能與台積電慈善基金會董事長張淑芬一同逛園遊會美食攤。此外，台積電董事曾繁城夫婦及部分前高階主管也受邀參加，象徵「回娘家」。

對此，台積電未證實黃仁勳受邀的消息，僅回應有關貴賓的安排，還在協調與確認中。

