傳黃仁勳周六赴台積電運動會！ 蔣萬安：希望碰面

台北市政府正積極推動輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科T17.18案，傳出輝達執行長黃仁勳將於周六出席台積電年度運動會，台北市長蔣萬安表示希望有機會當面說明進度。新壽協商提的解約金在45億元以下，市府強調額外成本將由輝達概括承受，不會讓台北市民買單。

輝達落腳北士科！ 李四川：新壽分手費45億內。（圖／TVBS）

關於新壽與北市府的解約金問題，台北市副市長李四川表示，解約金應在45億元以下，比原本預期多了約4億元。他解釋這主要是因為資金成本比例以及新壽繳納的稅金，而實際成本與市府先前估算的8億元差不多。台新新光金控董事長吳東亮則對解約進展表示樂觀，認為新壽與市政府的溝通應該很順利，但未詳細說明具體情況。

針對解約金的負擔問題，蔣萬安在回應議員曾獻瑩的質詢時明確表示，這筆費用將由輝達在權利金上支應，絕對不會讓台北市民買單。市府計劃在收到新壽正式公文後，送議會備查，解約後隨後啟動都市計畫變更，合併T17和T18，再設定地上權給輝達。

民進黨議員陳賢蔚詢問蔣萬安是否會爭取與可能出席台積電運動會的輝達執行長黃仁勳見面。蔣萬安回應，如果黃仁勳確實會來，當然希望有機會當面向他說明整個進度。

