傳黃仁勳將赴周六台積電運動會 蔣萬安：盼見面說明

台積電年度運動會將於8日登場，現在瘋傳神祕貴賓是輝達執行長黃仁勳。台北市長蔣萬安5日赴議會專案報告，台北市議員陳賢蔚問蔣，若黃仁勳真的來台，會不會爭取見面，並說明目前北士科相關進度。蔣萬安表示，如果有機會，當然希望可以當面說明。

另陳賢蔚指出，新壽拿回繳交的金額外，其他的成本是由輝達承擔，萬一新壽取得地上權的過程，經過調查是有弊案的，那市府會怎麼跟輝達說明跟處理？且若過程有違法，解約成本也將轉嫁輝達，是否會有爭議？

北市地政局長王瑞雲表示，如果北市府跟新壽終止契約後，這個契約就已經清乾淨了，到時候設定地上權給輝達，是個新的契約，所以輝達不會被影響。

陳賢蔚說，若過程有違法，這個錢還要由輝達代墊嗎？法務局長連堂凱表示，到時候大家就按照合約跟法律辦理就好，這是多重假設的問題，其實市府要確保的是輝達拿到的是不會有爭議的土地，合約關係是存在於市府跟新壽，包含這次解約，所以如果到時候有問題也是由市府跟新壽處理。

連堂凱說，如果最後輝達認為這個錢他不應該代墊，市府也會再跟輝達談，但現在這個問題是假設中的假設，到時候再來照法律跟相關合約處理就好了。

