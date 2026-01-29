傳黃仁勳專機今早起飛 目前先行降落於香港

▲輝達執行長黃仁勳預計今（29）日抵達台灣，目前傳出其搭乘的專機於早上已從中國深圳起飛，不過該專機先行降落於香港，因此何時將再起飛來台仍待揭曉。（圖╱取自NVIDIA YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳預計今（29）日抵達台灣，目前傳出其搭乘的專機於早上已從中國深圳起飛，不過該專機先行降落於香港，因此何時將再起飛來台仍待揭曉。

黃仁勳這次來台，主要行程是參加其台灣分公司尾牙，另外預期也會與相關供應鏈廠商聚首。

在他這次的行程，外界也預期黃仁勳將趁這次機會與台北市政府簽約，並和台北市長蔣萬安會面，根據媒體指出，市府已規畫至少2方案與輝達討論。

黃仁勳近期在受訪時指出，如今輝達已是台積電最大客戶。他先前出席達沃斯論壇，提到高額資本支出並非金融泡沫的徵兆，而是人類史上最大規模基礎建設的證明。

黃仁勳形容 AI 產業為需要全面產業革新的「五層蛋糕」，而輝達晶片是當中尤為關鍵的部分。最底層是能源，接著依序是晶片、雲端基礎建設和模型，最頂層則是應用程式。

