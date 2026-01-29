傳黃仁勳專機已起飛 預計中午抵達台北

▲ 輝達執行長黃仁勳預計今（29）日抵達台灣。（圖╱NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳預計今（29）日抵達台灣，目前傳出其搭乘的專機已從中國深圳起飛，可能於中午左右會抵達松山機場。

黃仁勳這次來台，主要行程是參加其台灣分公司尾牙，另外預期也會與相關供應鏈廠商聚首。

黃仁勳每次來台都引起外界注目，他近期在受訪時提到，最愛的三個度假地點是夏威夷、台灣與日本。他很喜歡造訪台灣，因為「那裡的人很棒，且有很重要的合作夥伴，並建立了長期的友誼」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃仁勳今日抵台！何時同框簽約？蔣萬安：持續和輝達保持聯繫

黃仁勳訪中國期間H200獲准進口 路透：數十萬顆先給三大中企

黃仁勳來台倒數 蔣萬安將帶隊看北士科、逛夜市？市長回應