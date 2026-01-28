傳黃仁勳訪中期間 中國批准輝達40萬顆H200晶片進口

輝達執行長黃仁勳，1月21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發表演說。（美聯社）



路透28日引述消息報導，中國政府已批准首批輝達H200晶片進口，中國科技企業字節跳動、阿里巴巴與騰訊獲准採購逾40萬顆，而此舉正值輝達執行長黃仁勳訪中期間所達成。這項批准也顯示，中方在平衡人工智慧先進晶片需求與推動國內產業發展之間，立場出現變化。

美國總統川普政府13日正式批准輝達（NVIDIA）第二強大的人工智慧（AI）晶片H200銷往中國，但是否真能進口中國還得等北京點頭。如今，2名消息人士告訴路透社，中國科技企業字節跳動、阿里巴巴、騰訊已獲准合計採購超過40萬顆H200晶片，而其他企業目前也正在排隊，等待後續的進口審批。

目前仍不清楚後續批次中，還會有多少家公司獲得批准，或北京是依據哪些標準來決定資格。

一名消息人士指出，這項批准是在輝達執行長黃仁勳訪問中國期間，拍板通過的。路透社上週報導指出，黃仁勳23日抵達上海，參加與輝達中國員工的年度例行慶祝活動，之後前往北京及其他城市。

北京優先滿足大型網路公司需求

近幾週來，北京是否會放行進口其實並不明朗，因為中國希望能在扶植本土半導體產業，與滿足國內的AI先進晶片激增需求之間取得平衡。

如今，北京這項批准，突顯北京現階段優先考量中國大型網路公司的需求。這些企業業正投入數十億美元興建資料中心，以發展AI服務，並與美國科技企業OpenAI等競爭對手一較高下。

路透社本月稍早報導，中國海關曾告知相關代理商，H200晶片不被允許進入中國。但路透社上月報導指出，中國科技公司已下訂超過200萬顆H200晶片，遠遠超過輝達目前可供應的庫存量。

雖然中國科技公司華為等企業，現已有產品的效能可與輝達H20晶片媲美，但與H200的效能相比仍有明顯差距。H200的效能為輝達H20晶片的6倍左右。

