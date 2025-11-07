傳黃仁勳7日抵台「北市府新壽將談解約」 林維俊重申「從沒想拿納稅人一毛錢」

台新新光金控總經理林維俊，7日出席世貿展覽館登場的台北國際金融博覽會。（圖／李蕙璇攝）

台股昨失守2萬8千點，今（7）日開盤27,818.54點，目前來到27,718.87點，跌180.58點，跌幅0.65%；外傳輝達煌仁勳今抵台將出席明天台積電運動會，北市府也將在近日與新光人壽協商解約之案，對此，台新新光金控（2887）總經理林維俊表示，一切將進度順利進行。

林維俊出席11月7日至9日於世貿展覽館登場的台北國際金融博覽會，他接受媒體聯訪時表示，對於北市府將在近幾日與新光人壽雙方協談北士科T17、T18解約案的協議書，他說，一切進展順利，並再次強調，我們與各界都非常希望讓國際級企業輝達總部留在台北市，新壽也是一直努力，同時，也從沒想到要從想北市民、中華民國國民納稅人拿到任何一毛錢。

廣告 廣告

林維俊說，一切程序正都順利與北市府完成確認，目前還有些程序要走，例如會計師確認、董事會要通過等，將一步一步走程序，目前都很順利。至於外傳此案期間，張忠謀、施振榮曾也有勸新壽放手，林維俊說「我不知道這件事」。而輝達來台，新壽會跟他見面談？「有機會見面是很好，但我不確定他行程」。

至於玉山金併購三商美邦人壽之案，林維俊表示「恭喜」，也提到之前台新併購美商保德信人壽成為台新人壽，「併購之後，才是辛苦的開始」，更加認識與體會經營保險公司的經歷；永豐金控總經理朱士廷昨在法說會也是給予祝福，並說「併購的那一天之後，是挑戰的開始」。

台新新光股價連三漲，昨收19.05元，成交量達39,419張，今天則是19.05元開盤，目前來到19.00元，交易量達14,638張。

三商壽（2867）昨收7.21元，成交量達76,731張；今天最高來到7.25元，目前來到7.21元，交易量達24,797張。

玉山金（2884）昨收29.95元，成交量達80,018張；今天最高來到30.10元，目前來到29.90元，交易量達32,868張。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

外食族荷包失血！CPI年增1.48％ 肉類、餐飲費持續上漲

OpenAI非「大到不能倒」 奧特曼：納稅人不該為企業錯誤埋單

全球首位兆元富豪？特斯拉股東通過馬斯克「天價薪酬方案」