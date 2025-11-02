傳黃呂錦茹回任意願低 戴錫欽將續任北市黨部主委

國民黨新任主席鄭麗文即將在3日正式宣布地方黨部人事安排，其中台北市黨部主委人選備受關注。知情人士透露，前主委黃呂錦茹因官司未明朗及家人因素，再度出任意願不高，可能由現任代理主委戴錫欽續任。

國民黨台北市黨部主委人選由現任市議會議長戴錫欽續任機率高。（資料照／中天新聞）

鄭麗文1日正式就任國民黨主席後，前主席朱立倫率黨務主管總辭，連地方黨部也都請辭。鄭麗文表示，各地方黨部的人事安排已大致底定，3日她上工第一天就會正式對外宣布。針對台北市黨部主委人選，她回應確實有跟黃呂錦茹密切溝通，希望能夠妥善安排北市黨部主委職位。

然而，知情人士指出，黃呂錦茹先前陷入官司仍未明朗，加上家人因素等考量，再度回任意願不高。黃呂有推薦幾個人給黨中央參考，但黨中央不滿意，極有可能明日宣布時，仍由戴錫欽持續擔任主委。

對於是否續任主委一職，戴錫欽表示，原則上第一優先還是希望黃呂錦茹回任，但如果黃呂有其他考量也會尊重她的意願。他強調會配合黨中央，新任黨主席有什麼樣的指示，該扮演什麼角色，他都會全力協助。

國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照／中天新聞）

不過，戴錫欽續任也面臨挑戰。國民黨北市議員秦慧珠認為戴錫欽繼續代理很好，但接下來身為議長的戴錫欽也要面臨2026大選，包含他自己也要選舉，同時又要兼顧市長和議員輔選，恐怕分身乏術。

秦慧珠特別強調，尤其在議員提名部分，黨內初選勢必會有恩怨情仇，若繼續由戴錫欽擔任主委也恐怕會被質疑「球員兼裁判」，這也是戴很為難的地方。她建議短期先由戴錫欽暫時代理主委沒問題，但鄭麗文應該還是要找適任的人選接任主委會比較好。

另一位不具名議員表示，黃呂若回任主委出來操盤選舉又涉及官司會分身乏術，同時又要執掌市長選舉的兵符、協調議員選舉，責任非常重大，因此雖由戴錫欽先暫代，但未來仍應該要派任合適人選。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

該議員補充，鄭麗文就任主席後，接下來應該會各縣市黨部走一圈謝票，同時了解地方狀況，之後會辦理黨員回娘家以及小額募款活動，在今年底前應會啟動提名作業，至於主委人選是誰，對於議會黨團運作原則上沒影響。

鄭麗文表示，她寧願相信朱立倫是善意的，要留給她最大的人事安排空間，她會慢慢補足人事。隨著明日人事宣布在即，台北市黨部主委人選將正式揭曉。

