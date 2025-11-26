傳黃國昌執意選到底 蘇巧慧被問無奈回：等一下又說我有意見

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨今（26）日正式提名立委蘇巧慧參選新北市，可能在2026對上民眾黨主席黃國昌、國民黨台北市副市長李四川，但藍白是否合作仍是未知數。對此，蘇巧慧重申，自己從被提名開始就是朝1對1的方向做準備；此外，因先前被控透過管道勸黃國昌選到底，蘇巧慧今日被問到黃國昌相關題目時無奈表示，「我覺得不管回答什麼，等一下又說我有意見。」

民進黨今下午召開中執會，會上通過由蘇巧慧選新北市長、苗栗縣議員陳品安選苗栗縣長，並在會後召開提名記者會。（許詠晴攝）

民進黨今下午召開中執會，會上通過由蘇巧慧選新北市長、苗栗縣議員陳品安選苗栗縣長，並在會後召開提名記者會，由身兼黨主席的總統賴清德親自為兩人繫上競選背帶，分別牽起兩人的手高呼凍蒜。

媒體提及，國民黨潛在人選、台北市副市長李四川日前稱，參選不只穿著漂亮，更要拿出政績，遭民進黨性平部批「跟『考考男』如出一轍」。蘇巧慧回應，投入選戰的任何人行為都應該被公眾檢視，身為女性候選人，也是兩個小孩的媽媽，她會致力於推動性別平等，自己會避免使用褒貶或歧異的語彙，因為這不是她的風格。

蘇巧慧認為，李四川副市長的發言應該不是帶有惡意，應該只是覺得她穿的蠻漂亮的，只是一種稱讚，「其實我們也可以會做事又漂漂亮亮」，這是不衝突的特質。

至於新北市長選舉是否藍白仍不確定，外傳民眾黨主席黃國昌有意參選到底？蘇巧慧無奈說「我覺得不管回答什麼，等一下又說我有意見。」不過，她強調，她只在意自己的步調，從被提名開始就是朝1對1的方向做準備，包括充實自己內在條件、評估外在環境，所以無論未來對手是誰，或藍白有何變化，她都會朝自己的步調持續前進。

有意參選新北市長的黃國昌日前指控，蘇巧慧透過各方面管道，不斷勸進他參選到底，其背後用意人人皆知。然而，蘇巧慧駁斥，她向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底。

《鋒燦》今日獨家報導，藍白日前召開黨主席峰會，討論未來合作方式。不過，據了解，黃國昌早已擬定好2026地方大選藍白合選戰策略，也就是由他本人擔任代表，讓藍白共推他選新北市長。

