傳黃國昌拚卡位新北副市長 民眾黨：沒聽過

傳出黃國昌要把金釵當嫁妝，換取新北市副市長位置。（圖／TVBS）

不論民眾黨有幾個「金釵」，難道都只是黨主席黃國昌的籌碼嗎?傳出黃國昌心中的真實想法，是要把「議員提名人」當作嫁妝，只要能夠聽話的人馬，背後目的是要卡位新北市副市長，當作失去立委職位後的「下家」。

民眾黨板橋區主任 林子宇 說:「我們都不是誰的籌碼，我們為的都是深耕地方，為了台灣民眾黨開疆闢土。」民眾黨汐止區主任 陳語倢 說:「現在最重要的是做好地方服務，爭取市民朋友的認同，與深耕基層壯大民眾黨，現在過多的討論預測，其實都沒有太大的意義。」

廣告 廣告

白營小雞，不認為自己是「嫁妝」，但根據周刊報導，黃國昌看準了新北市議會64席現任市議員中，國民黨只有30席，並非絕對多數。加上板橋周勝考，泰山宋明宗、淡水蔡錦賢等藍營或無黨友好人士即將退休。若藍綠席次都不過半，民眾黨就能左右戰局，要爭取白營議員挺藍營推派的議長人選，到時黃國昌就有本錢，「卡位副市長」，成為未來挑戰新北市長的基底。

針對外傳要把四大金釵當嫁妝，民眾黨回應聞所未聞。（圖／TVBS）

民眾黨發言人 張彤 說:「真的是聞所未聞，從來沒有聽過這樣子好像是揣測，或者是地方人士誰誰誰的放話，如同國昌主席一直強調的，就是努力讓自己成為最好的人選。」

民眾黨駁斥傳聞，但外界也好奇，民眾黨不斷提倡聯合政府，未來是否有可能在新北，仿照「基隆模式」，和藍營共組「最強競選團隊」。

新北市議員(國) 江怡臻 說:「就我理解這個目標，也許不是以所謂的議會藍綠不過半，而是以民眾黨成立黨團為主，也就是三位的議員，至於副市長搭檔競選的這樣的事情，我是從未沒有聽過的。」

新北市藍營議員分析，民眾黨最大目標，還是在成立黨團，至於要當籌碼換副市長，真的沒聽說過。

更多 TVBS 報導

2026藍白合近了 雙方智庫正式對接「3面向」高度共識

藍推助理費除罪！幕僚連署求撤案 白營助理「靜待自家版本」

再爆涉貪關鍵「恐重判」？ 黃國昌怒告週刊：宵小鼠輩禍亂國家

分析／民眾黨力拱「兩顆太陽」！黃國昌固本 柯文哲進駐南部輔選

