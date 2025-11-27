傳黃國昌訪日要見親台大咖都遭婉拒 民進黨酸：不想沾惹上他

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌最近率青年團赴日參訪，遭媒體踢爆，想約見親台派高層都被婉拒，沒見到自民黨總裁高市早苗，還和她的辦公桌合影掀起討論，對此黨副秘書長許甫反擊，所謂涉外人士把日本國會議員定義成「非親台派」的小咖，是非常冒犯、失禮的行為，綠營則酸連日本政要也不想沾惹上黃國昌。

民眾黨日本行，主席黃國昌率青年團，拜會當地多名政要，但這一幕掀起討論。

民眾黨主席黃國昌：「可以在高市早苗首相，她在自民黨的總裁辦公室，當中合照留影。」

日本首相兼自民黨總裁高市早苗沒見到，倒是跟她的辦公桌留下合照，更尷尬的是，還被踢爆，想見親台派"大咖政要"包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、東京都知事小池百合子，都被婉拒，遭批評名單看來都在「過水」，行個人造勢之實。而這趟參訪，很難不被拿來和前主席柯文哲做比較。

2023年柯文哲當時還見到前首相麻生太郎，連見多位日本政壇要角，今昔對比，網友狂酸層級差很大！

民眾黨副秘書長許甫：「所謂的涉外人士把這些國會議員，全都定義成不是親台的小咖，我想這是一個非常非常冒犯，這些國會議員，而且也是在外交上非常失禮的舉措。」

立委（民）賴瑞隆：「中國跟日本現在關係非常緊張，中國對日本非常不友善的同時，那我想日本所有的政要人士，也不想要沾惹上黃國昌。」

而且黃國昌捲入養狗仔風波還沒燒完！爆出2022年台北市長選戰時，疑似遭跟拍的現任行政院政委陳時中，也正式對事件提告。

行政院政委陳時中：「政治的廚房是很熱，那怕熱就不要進來，但是裡面還是要有，一定的規則跟遊戲，那個底線守住，一個政治道德，也是我們政治人物的一個，基本的一個風範。」

政治評論員吳靜怡：「讓這種受委屈的人，不要這麼的沉默，黃國昌他一再的都逃避，是不是自己有指揮狗仔，違法跟監，完全沒有對人民說明，而這樣的人，一直還想要選縣市首長。」

黃國昌究竟是不是狗仔集團幕後操盤手，就等檢調釐清、將水落石出！

