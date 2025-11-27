傳黃國昌訪日「見不到親台大咖」！立院綠黨團酸爆：跟桌牌合照很有經驗

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率黨內青年前往日本交流，還秀出參觀日本內閣總理大臣暨自民黨總裁高市早苗的辦公室，並與辦公桌合影。但卻傳出黃國昌欲見前首相麻生太郎、東京都知事小池百合子等都遭拒絕。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（27）日諷刺，民眾黨對跟真人的合照不太擅長，但跟標示牌、桌牌合照相當有經驗。

黃國昌近日率青年團訪日，展開「國際領袖培育計畫」，更發出與高市早苗辦公桌的合照。民眾黨指出，訪團有拜會日華議員懇談會會長暨自民黨眾議員古屋圭司、自民黨青年局長暨眾議員平沼正二郎，以及國民民主黨、參政黨的議員們。據《NOWNEWS》報導，黃國昌想約見前首相麻生太郎、東京都知事小池百合子、維新會高層、最大在野黨「立憲民主黨」黨首暨前首相野田佳彥等都遭拒絕，是「軟釘子吃到飽」。報導也引述涉外人士說法，指訪團僅有2名公職，日方評估由主席層級接見並不恰當。

廣告 廣告

民進黨立院黨團上午召開輿論回應記者會，鍾佳濱對此表示「這可能是民眾黨的傳統」。他指出，民眾黨前主席柯文哲過往為了選總統去日本拜會，也是跟建築物外的掛牌合照而已。他諷刺，民眾黨對於跟國會議員、政治領袖真人的合照比較沒那麼擅長，但是跟建築物外的單位標示牌跟桌牌合照很有經驗，黃國昌是承襲柯文哲的腳步，留下美好的回憶。

更多三立新聞網報導

揭黃國昌訪日是想蹭台派！吳靜怡：虛有其表想撿便宜的爛草莓

若黃國昌2026硬選新北到底？吳子嘉斷言終局

黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」

打臉黃國昌？藍營議員：國民黨在新北要有「自己的候選人」那人是李四川

