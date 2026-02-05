傳黃國昌2天直播抖內飆30萬 劉世芳：不符合政治獻金管道

民眾黨主席黃國昌卸任立委後，宣布備戰參選新北市長。（資料照，鏡報李智為）

民眾黨主席黃國昌卸任立委後宣布參選新北市長，傳出他靠著直播抖內，短短兩天就進帳30萬元。對此，內政部長劉世芳今（5日）於行政院會後記者會表示，抖內是透過網路數位金流而來，不易查閱監控，不符合未來候選人可以使用的合法政治獻金範疇。

劉世芳說，黃國昌已不具備立委身分，他現在是不是法定的縣市長候選人資格，都要按《政治獻金法》相關規範，給包含監察院在內的機關進行審查。

劉世芳說，抖內是經由網路數位金流而來的，不容易調閱也不容易監控審查，「用抖內的方式，不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金法管道。」相關法規內政部已多次和監察院開會討論，目前在行政院審議中，未來會給立院參考。

