傳黃婧靈禮服「性感過火」險走光 丟節目主持棒

黃婧靈傳因台慶紅毯造型過於「性感」，慘丟慈善節目主持棒。（圖／翻攝自黃婧靈IG）





香港女星黃婧靈近日出席TVB台慶晚會，身穿一襲全白低胸長禮服亮相，傲人的上圍立即成為全場焦點。不過，這套造型因過於低胸引發熱議，部分網友批評過於暴露。據傳，黃婧靈疑因此造型爭議，最終失去《博愛》慈善節目的主持棒。

根據港媒《香港01》報導，黃婧靈當晚以超低胸白色長裙亮相紅地毯，造型大膽，完美展現修長身型與玲瓏曲線，頭髮盤成半丸子公主頭，整體造型兼具性感與氣質。不過，部分鏡頭顯示，她在紅地毯行走時疑因角度關係險些走光，引發部分網友批評「性感過火」，認為造型過於暴露。

禮服太性感慘丟主持棒

黃婧靈在IG曬出當晚影片後，也引來網友熱烈討論。一些網友直言：「說真的，優雅從來和她扯不上關係」、「這件真的很容易走光，穿著都讓人提心吊膽」、「一定要穿成這樣，擠到變形嗎？一點美感都沒有，只有肉感！」、「出席大場合，必須高貴得體，才能真正獲得尊重與欣賞，否則只會成為笑柄」。

不過，也有網友表達支持與欣賞：「你的晚禮服很漂亮，希望你不要理會其他人的批評」、「優雅地展現成熟女人身體散發的性感魅力」、「逆天的身材和外貌啊，波波姐姐，所以說波波姐姐不用想了，穿什麼都這麼吸引」。

據悉，黃婧靈這次造型意外引發「形象爭議」，原本預定在《博愛》慈善節目中擔任主持人的她，疑因此被主辦單位撤換主持資格。

黃婧靈現為無綫電視經理人合約藝人，在演藝圈已有多部作品，包括劇集《痞子無間道》、《俠醫》等，也主持過多個節目，如《美食新聞報道》、《尋寶記》及《有人性教育》等。如今，她卻因出席台慶晚會的性感造型引發爭議，而失去主持機會。



