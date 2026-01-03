傳黃敏惠暗挺王美惠？張啓楷拋3問示警「藍白合破口」：嘉義能接受藍綠合嗎

面對即將到來的2026大選，民眾黨已於上月24日徵召立委張啓楷參選嘉義市長，前主席柯文哲更下軍令狀要求不可辜負嘉義鄉親的期待；張啓楷日前在節目中透露，柯文哲將常駐嘉義、親自坐鎮南台灣選情。至於傳聞國民黨籍的嘉義市長黃敏惠私下力挺民進黨立委王美惠參選一事，張啓楷指出，現在的社會氛圍已不會允許嘉義「藍挺綠」去成為藍白合破口。

張啓楷在《中午來開匯》接受黃光芹專訪指出，柯文哲為了拿下嘉義市，將會在張啓楷競選嘉義市長的團隊中「擔任非常重要的位置」，至於是競選總部的總幹事，主委還是總召，則開放支持者表達意見。第二點就是柯文哲將常駐嘉義，讓現任主席黃國昌拚新北的同時顧好全台灣，柯文哲則聚焦在南台灣選情。

廣告 廣告

民眾黨前主席柯文哲（中）、立委張啓楷（右）出席「阿北回嘉小草座談」。（民眾黨提供）

針對民進黨推派王美惠參戰嘉義，傳聞現任市長黃敏惠因為背後的金主、人脈以及樁腳等重疊性，有可能私下力挺王美惠一事，張啓楷則強調「謠言止於智者」；張啓楷解釋，雖然黃敏惠的票源確實是跨藍綠的，但現在的社會氛圍不會允許藍綠合發生、更不會讓嘉義市變成藍白合破口。

張啓楷拋出3個問題，首先，民進黨政府發動大罷免撕裂社會，別說黃敏惠，即便是黃敏惠身邊的人去支持王美惠，當初被罷免的32名藍白委就不會有人支持；其次，在嘉義市近4分之3財源須仰賴中央的情況下，王美惠就是力挺行政院、砍掉嘉義市69億補助的綠委之一；最後則是行政院長卓榮泰對新修版《財政收支劃分法（財劃法）》提出覆議時，王美惠也是站在卓榮泰那邊的。

「所以黃敏惠當然是支持藍白合以後推出來的人」，張啓楷進一步補充，別說王美惠黨意大於嘉義市利益的作法，國民黨的嘉義市市黨部日前才被搜索，現在要說黃敏惠支持綠營，這些被收押的國民黨黨工也不會同意，所以黃敏惠當然不可能支持王美惠。

更多風傳媒報導

