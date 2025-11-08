傳黃明志偏愛「第三性」 經紀人回11字揭私生活！
娛樂中心／王靖慈報導
歌手黃明志捲入與台灣「護理師女神」謝侑芯的命案中，據馬來西亞警方的說法，黃明志在10月22日於吉隆坡一家五星級酒店被警方帶回房間，卻發現謝侑芯已經倒在浴缸中，沒有生命跡象，警方則在他身上發現不明藥物。目前黃明志已投案，正遭警方延扣調查。事件曝光後，網路上湧現大量針對他的謠言，對此，其經紀人透過臉書駁斥。
黃明志5日凌晨在IG限時動態上發出聲明，表示自己將去投案不會逃。（圖／翻攝「namewee」IG）
馬來西亞歌手黃明志近日再度成為網路謠言焦點，經紀人林郁傑6日發文對黃明志「偏愛第三性公關」謠言進行了駁斥，其因有謠言指稱黃明志私生活混亂，特別在泰國旅遊時，偏愛消費第三性風俗業者（人妖）。對此傳聞林郁傑則是感到荒謬，「越來越扯，偏愛人妖都來了」。他也補充，黃明志頂多在泰國芭達雅的「選美比賽」中現身過，當時也是為了支持曾合作過的跨性別網紅小A辣（黃唯恩）。強調黃明志是「一個只愛大奶妹的大直男」，並沒有偏愛第三性的愛好。
貼文下方有網友貼上台名嘴揭秘黃明志企圖透過「游泳偷渡至新加坡」的報導，讓林郁傑親自回應「我都不知道他會游泳」。（圖／翻攝「林郁傑」臉書）
最後，林郁傑於文末無奈自嘲的表示，按現在謠言滿天飛的程度，之後可能也有機會看見黃明志其他更荒謬、離譜的傳聞。有網友則是於留言區貼了台灣名嘴質疑黃明志試圖透過「游泳偷渡至新加坡」的報導，讓林郁傑看見後直接回覆：「我都不知道他會游泳」。
原文出處：黃明志被傳偏愛「第三性」號召泰國極樂團 經紀人回11字揭私生活！
