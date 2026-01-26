傳黑石集團及奧地利ACM有意將徠卡賣出，潛在買家包含中國HSG

根據mirrowlessrumors聲稱，徠卡背後的黑石集團以及奧地利Kaufmann持有的ACM控股考慮售出徠卡股權，潛在買家則包括原紅衫資本中國的HSG以及瑞典Altor Equity Partners等，不過目前仍在相當前期的談判階段，最終會由哪個資金入主仍是未知數。

黑石集團是在2011年以1.3億歐元入主徠卡並取得44%股份，也協助徠卡拓展市場，尤其成功在亞洲市場獲得突破，使得徠卡能夠以精品相機的形象在競爭激烈的相機市場生存，並於手機大量取代數位相機的時代也仍維持競爭力。

然而隨著相機市場飽和，徠卡在當今也勢必面臨巨大的營收壓力，但如今傳出徠卡可能出售也令人噓唏。

