傳黨中央指示修黨產條例救「救國團」 國民黨今將提案逕付二讀

立法院議場。（本報資料照片）

國民黨副主席兼秘書長李乾龍上月27日受邀與國民黨立法院黨團餐敘，據了解，會中李表達黨中央關注《總統副總統選舉罷免法》連署涉賄罰則、助理費除罪、《黨產條例》排除適用救國團等議案，盼黨團加把勁。國民黨團2日也從善如流，透過表決將國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案逕付二讀。

據了解，當時餐會李乾龍表達，救國團已多次拜會在野黨團，主張他們並非黨產、附隨組織，藍白既在國會實質過半，應攜手把綠營當年針對性修法導正。一旦救國團解套，對藍軍後續在陸空戰會有助益。

而今日院會，國民黨也發動攻勢，已變更議程方式，將游顥等人提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案逕付二讀。

該修法明定，在「附隨組織」的定義中增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，同時也新增「本條例修正條文溯自公布施行日起適用」，被外界認為是替救國團解套。經過表決後，該法案成功逕付二讀，由國民黨團召集協商。

