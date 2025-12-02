傳黨中央盼加速「助理除罪化」 藍委提案排入5日院會

國民黨。（本報資料照片）

傳國民黨中央黨部希望立院國民黨團在「助理費除罪化」、《黨產條例》排除適用救國團等修法加把勁。國民黨團也即刻動身，藍委陳玉珍提案「立法院組織法」與「 地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷。國民黨也於立法院程序委員會，表決將兩案案列入周五院會議程，預計付委進入審查。

由於藍綠白均有政治人物因助理費捲入貪汙案，例如新竹市長高虹安捲入助理費貪汙案被停職中，立委林岱樺、顏寬恒、林宜瑾、陳歐珀也因類似案件遭起訴，進入司法審理階段。

全國地方議會正副議長聯誼會今年兩度向朝野黨團、立法院長韓國瑜請命，指助理費制度是「歷史共業」，朝野民代已有上百人涉案，希望立法院長韓國瑜與朝野各黨團協助修法。

另也傳出國民黨中央黨部希望黨團在助理除罪化。因此陳玉珍等人提出「立法院組織法」修正草案，將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，另外立法院撥款給公費助理費用，改為撥款給立委一定數額助，並且由立委「統籌運用」且免檢據核銷，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等。

提案說明指出，為矯正司法實務錯誤法律見解，因此增訂助理費用由立法院撥給立委，由立委統籌運用。至於立委補助費如何運用以及運用是否妥當？僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法規範範圍。

另外，陳玉珍也提出「地方民代費用支給補助條例」修正草案，將縣市議員助理與「全國公務人員」脫鉤，主張助理費屬補助性質，由議員統籌運用，免檢據核銷，而運用妥當與否非屬貪汙治罪條例等規範範圍。

