傳黨高層向賴清德力薦他選台北市長 王世堅連聲否認：絕對不是我

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王世堅出席中執會前受訪（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨2026台北市長人選尚未明朗，近日有報導指出，有黨內高層推薦讓民進黨立委王世堅對決蔣萬安，但黨主席賴清德對此未置可否。王世堅今（7）日受訪回應，完全沒有接獲這樣的訊息，他也認為不可能，因為黨內比他優秀的人太多了，相信黨高層現在應該是在研商要哪一位，也一定是從最優秀的、最強的去著手勸進，「這個絕對不是我。」

王世堅今日出席民進黨中執會前受訪，針對近日媒體報導稱黨高層向賴清德推薦由他出戰台北市長，但賴清德對此未置可否。王世堅回應，完全沒有接獲這樣的訊息，而且他也認為不可能，因為黨內比他優秀的人太多了，包括行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜等，隨便點名就至少有四個比他優秀太多。

廣告 廣告

王世堅認為，每個黨都應該讓最強的出馬，「不要打輸了再怪兵器不好」，既然有那麼好的兵器，就應該把最好的拿出來。他相信，黨高層現在應該是在研商要哪一位，「我知道這絕對不是我，我對自己很了解。」

王世堅也說，感謝這麼多好朋友願意支持他，對他太厚愛、太抬舉，每一次被推薦，就覺得那一天已經當了一日市長，「其實當一日市長，對我來講已經夠了，我已經覺得很榮幸了，而且真的在族譜可以記上一筆。」

至於有無接獲徵詢？王世堅仍連喊幾次「沒有」，也認為這是應當的，「我沒有接到任何的訊息、徵詢，通通沒有。」黨高層的作業，一定是從最優秀的、最強的去著手勸進，「這個絕對不是我，我有我會跟你們講，真的沒有。」

更多三立新聞網報導

劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固份子 王世堅批無聊：我也能列中共十大首惡

「人工生殖法」綠白合第一步？王世堅喊希望合作：不是一部法案能促成

太熱門！王世堅諧音哏「一馬當堅」春聯超夯 限定1.2萬張5天快發完了

「一馬當堅」春聯曝光！網敲碗全台發 王世堅：打電話來就會幫送過去

