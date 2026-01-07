傳黨高層向賴清德推薦他選台北 王世堅：絕對不是我

民進黨立委王世堅出席中常會前受訪。陳祖傑攝



2026民進黨台北市長人選尚未出爐，近日有媒體報導，黨內高層建議立委王世堅可以參選台北市長，但黨主席賴清德對此未置可否。王世堅今（1/7）天回應，民進黨內比他優秀的人太多，而且自己沒有接獲徵詢，黨高層作業一定是著手勸進最優秀、最強的人選。

王世堅今天出席中執會前受訪，對於再被點名選台北，他表示自己完全沒有接獲這樣的訊息，而且認為不可能，因為黨內比他優秀的人太多了，像是行政院副院長鄭麗君、黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜等，都比他優秀太多了，每一個黨都應該讓最強的出來，不要打輸了再怪兵器不好，既然有那麼好的兵器，就應該拿出來。

廣告 廣告

王世堅說，黨高層現在應該在研商要哪一位，但他知道「絕對不是我」，很感謝許多好朋友支持他，對他太厚愛、太抬舉，因為每一次推薦，就讓他覺得當了一日市長，「我已經覺得很榮幸，可以在族譜上面記上一筆。」

媒體追問，有沒有接到徵詢？王世堅重申「沒有、沒有」，自己沒有接到任何的訊息、徵詢，通通都沒有。他表示，黨高層作業一定是著手勸進最優秀、最強的人選，「這個絕對不是我，有我會跟你們講，真的沒有。」

更多太報報導

劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固份子 王世堅：我可列十大好戰分子

人氣超旺！王世堅春聯「一馬當堅」 限量1.2萬份「快發完」

陳水扁意在爭取特赦？王世堅認「曾考慮過」：但國事如麻、有更急迫的事