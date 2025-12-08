傳「三張門票」換鄭習會？陳柏惟「一句話」形容！

論壇中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，有媒體爆料，在國民黨兩位副主席接連低調赴中交涉後，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，北京方面還提出「擋下賴清德軍購」、「阻止國安法制立法進程」以及「以中國統一作為目標的體制改革與具體行動」等「三張門票」作為前提。對此，立法院榮譽顧問陳柏惟在《頭家來開講》節目上直言，「這些條件都是國民黨的日常生活」。

陳柏惟提到，北京開的這三張門票其實不影響國民黨會不會滅亡，除了報導還有提到要刪除國民黨黨章第二條「反對共產主義」這點對國民黨影響比較大，不然這三項條件國民黨不是第一天做了，這些都是國民黨的日常生活，包括擋軍購，總統賴清德過去當立委時曾吼時任立委費鴻泰「國家快被你們搞垮了」，這其實就是因為軍購案。

不過面對報導內容，國民黨則批「廉價謠言、繪聲繪影」，而是否會刪除黨章中的「反對共產主義」，鄭麗文也質疑，「這是去哪裡聽說的？本黨從來都沒有這個討論，為什麼我都沒有聽說過，你們哪裡聽說的？」

