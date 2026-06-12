傳《中央社》高層換血 李永得將卸任、江春男接棒董座

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文總副會長江春男傳接《中央社》董座。（資料照片／楊約翰攝）



《中央通訊社》人事大搬風！據《鏡新聞》報導指出，現任董事長李永得將於本月30日任期屆滿後卸任，接班人選已提前拍板，將由資深媒體人、文總副會長江春男（司馬文武）接任董事長，相關人事目前正待行政院程序完成後正式公布。

現年82歲的江春男，目前除擔任文總副會長外，也身兼國防安全研究院戰略諮詢委員。其出身政治與外交線記者，曾於戒嚴時期參與創辦多家黨外媒體，並歷任《新新聞》發行人、《首都早報》社長、《台灣日報》發行人、《Taipei Times》發行人及《蘋果日報》總主筆等職。

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江春男長年以筆名「司馬文武」撰寫政治評論，時常針貶時事。台北市文化局長蔡詩萍過去曾形容其為「心儀的評論家」，並稱讚其文風「簡潔精鍊」。

政治經歷方面，江春男曾於扁政府時期出任國安會副秘書長，亦為國民黨立委江啟臣的堂叔。蔡英文政府時期，他曾於2016年獲派駐新加坡代表，但在宣誓就職當晚因酒駕事件請辭。對此，蔡英文當時曾肯定其專業背景與過往貢獻，並表示此事對台灣外交是重大損失，同時強調執政團隊應引以為鑑、自我要求更為嚴謹。（責任編輯：王晨芝）

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