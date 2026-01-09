傳「主動」參加柯韓會？ 王世堅怒澄清：不去了

台北市 / 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲，今(9)日下午將為了立委陳昭姿的人工生殖法案，再度到訪立院，拜會立法院長韓國瑜，不過也有消息指出，民進黨立委王世堅「主動」要求參與，引發討論；對此王世堅反駁，是韓院長邀請他和柯文哲三人一同敘舊，絕沒有「主動」，而為了不要模糊焦點，他已經向韓國瑜表示，將不會出席拜會。

立委(民)王世堅說：「這件事情不是我主動的，我沒有，我完全沒有，所以是這個原因，我想這樣會模糊焦點，我還是不要去好了。」面對鏡頭連連否認，就是因為一度傳出，王世堅主動提出想參加，9日下午登場的「韓柯會談」。

立委(民)王世堅說：「韓院長他非常熱情好意地打電話到我辦公室來，那剛好，我也認為人工生殖法是到了，也是應該要修法的時候，我就答應了，但是後來他們(民眾黨)就發了新聞說，變成好像是我主動。」

不滿被說成是主動求見，王世堅批評白營亂放消息，就是因為民眾黨前主席柯文哲，9日為了立委陳昭姿的人工生殖法，二度到訪立院拜會立法院長韓國瑜，而目前法案進度，還沒送出委員會。

立委(民)吳思瑤VS.立委(眾)陳昭姿(1.8)說：「今天你們民眾黨內部為了解決你陳昭姿的兩年條款，讓你能不能夠續任，逼得要這樣，誰才在施壓啊，我重申一下，我沒有簽兩年條款，我沒有簽兩年條款。」

我沒有簽兩年條款，陳昭姿指出她沒有違反兩年條款，因為當時她簽的，是代理孕母通過後離任的條款，此外由於2日的雙柯會談，柯文哲就是替陳昭姿請託法案，民進黨團總召柯建銘則反過來拜託總預算，被解讀是「綠白合」契機，但目前仍舊卡關。

立委(民)鍾佳濱說：「在討論事項，我們一樣是將總預算的附議案，放在唯一的一案，要求藍白表態，尤其是民眾黨8席不分區的立委，態度有沒有改變。」

立委(民)羅智強說：「只要依法編列，那總預算早就在審查了。」只要依法編列那總預算早就在審查了，115年總預算在新年第9天，似乎依然懸而未解。

