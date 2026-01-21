傳「今年這天」地球重力消失7秒、釀4千萬人亡 NASA回應了

國際中心／綜合報導

近日社群平台出現一則引發恐慌的傳言，內容指稱地球將在今年某個時間點短暫出現「重力中斷」的異常現象，甚至流出說法稱，美國太空總署 NASA 正私下推動名為「錨計畫（Project Anchor）」的機密行動，以防範災難發生。不過，NASA已出面否認，直言相關說法毫無根據，屬於網路謠言。





傳聞在網路上被渲染得極為駭人，聲稱8月12日當天地球重力將短暫消失，人類與物體會瞬間漂浮，隨後在重力回復時全面墜落，恐釀成大規模死傷。貼文中甚至點出驚人的死亡數字，宣稱可能造成數千萬人罹難，並指NASA已投入890億美元試圖降低衝擊，引發部分民眾焦慮不安。不過，事實查核網站 Snopes 介入調查後確認，這類說法完全缺乏任何科學依據。NASA也強調，地球的重力並不會在短時間內突然消失，所謂的「錨計畫」純屬虛構，而8月12日真正會發生的，其實只是早已被天文學家預測到的日全食現象。

NASA進一步解釋，地球之所以能維持重力，是因為其龐大的整體質量所致。除非發生極端到近乎不可能的情況，例如地球內部結構、海洋、水體與大氣同時大量流失，否則重力不可能瞬間中斷。換句話說，若真出現足以影響地球重力的變化，人類社會早已面臨全面性的生存崩潰，而不會只停留在「短短7秒」的討論層次。

至於日全食本身，NASA也澄清，該天文現象不會對地球重力造成任何異常影響。雖然太陽與月球的引力確實會影響潮汐，但這些作用早已被科學界充分理解，並不會改變地球的整體引力狀態。專家指出，這類陰謀論之所以容易在網路上發酵，往往源於對物理概念的誤解，再搭配誇張數字與神祕敘事，極易吸引注意力、製造恐慌。NASA也呼籲民眾，面對聳動資訊時應保持理性，多方查證，避免被不實內容誤導。此外，針對即將到來的日全食，NASA也提醒觀測安全事項，強調除非處於月球完全遮蔽太陽的全食階段，否則切勿裸眼直視太陽，應全程配戴合格的專用觀測護目鏡，以免對視力造成不可逆的傷害。





