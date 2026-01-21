傳「今年這天」地球重力消失7秒、釀4千萬人亡 NASA回應了
國際中心／綜合報導
近日社群平台出現一則引發恐慌的傳言，內容指稱地球將在今年某個時間點短暫出現「重力中斷」的異常現象，甚至流出說法稱，美國太空總署 NASA 正私下推動名為「錨計畫（Project Anchor）」的機密行動，以防範災難發生。不過，NASA已出面否認，直言相關說法毫無根據，屬於網路謠言。
NASA強調，地球的重力並不會在短時間內突然消失，所謂的「錨計畫」純屬虛構。（圖／美聯社提供）
傳聞在網路上被渲染得極為駭人，聲稱8月12日當天地球重力將短暫消失，人類與物體會瞬間漂浮，隨後在重力回復時全面墜落，恐釀成大規模死傷。貼文中甚至點出驚人的死亡數字，宣稱可能造成數千萬人罹難，並指NASA已投入890億美元試圖降低衝擊，引發部分民眾焦慮不安。不過，事實查核網站 Snopes 介入調查後確認，這類說法完全缺乏任何科學依據。NASA也強調，地球的重力並不會在短時間內突然消失，所謂的「錨計畫」純屬虛構，而8月12日真正會發生的，其實只是早已被天文學家預測到的日全食現象。
NASA進一步解釋，地球之所以能維持重力，是因為其龐大的整體質量所致。除非發生極端到近乎不可能的情況，例如地球內部結構、海洋、水體與大氣同時大量流失，否則重力不可能瞬間中斷。換句話說，若真出現足以影響地球重力的變化，人類社會早已面臨全面性的生存崩潰，而不會只停留在「短短7秒」的討論層次。
至於日全食本身，NASA也澄清，該天文現象不會對地球重力造成任何異常影響。雖然太陽與月球的引力確實會影響潮汐，但這些作用早已被科學界充分理解，並不會改變地球的整體引力狀態。專家指出，這類陰謀論之所以容易在網路上發酵，往往源於對物理概念的誤解，再搭配誇張數字與神祕敘事，極易吸引注意力、製造恐慌。NASA也呼籲民眾，面對聳動資訊時應保持理性，多方查證，避免被不實內容誤導。此外，針對即將到來的日全食，NASA也提醒觀測安全事項，強調除非處於月球完全遮蔽太陽的全食階段，否則切勿裸眼直視太陽，應全程配戴合格的專用觀測護目鏡，以免對視力造成不可逆的傷害。
原文出處：NASA機密外洩？傳「今年這天」地球重力消失7秒、釀4千萬人亡 官方回應了
更多民視新聞報導
國際太空站太空人健康出狀況 搭SpaceX乘龍號返地球
捷運亂象仍多! 婦站內嗆聲"血流成河"持拐杖打路人
被指付鉅款獲趙怡翔支持！劉品妡、林楚茵不忍了 赴北檢按鈴提告
其他人也在看
20年最強太陽風暴 歐美多國觀賞極光
地球出現20多年來，地磁擾動和太陽輻射風暴最強的一次，原本只會出現在高緯度地區的極光，覆蓋範圍罕見擴大到中緯度地區，包括德國、英國，甚至美國中部，台灣因為距離地磁北極比較遠，無法觀賞到極光。20德...大愛電視 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
半世紀首度載人繞月 NASA火箭最快2月升空
美國國家航空暨太空總署NASA，上週六（17日）將太空發射系統（SLS）火箭和獵戶座太空船移出組裝大樓，為半個多世紀以來首次載人繞月任務做最後準備。這個名為「阿提米絲2號」的任務最快在2月升空執行，象徵人類重返月球的重要一步。公視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 219
【明星聊愛車】紀欣妤喜收成年禮Lexus RX300休旅車 駕駛膝部空間舒適、安全輔助配備實用、自動煞車超有感
紀欣妤（艾莉兒）在綜藝節目上參與「狼人殺」單元，因反應快表現出眾受到關注，童心出道的她從5歲開始學習跳舞，曾是女團「A'N'D」一員，擅長跳舞的她，在社群發布的K-Pop舞蹈Cover影片，屢屢創下高流量，是相當有潛力的新生代。曾在選秀節目報名表上，填上「開車」是自己的專長，在18歲生日當天，收到了爸爸的禮物─Lexus RX300，這台車陪著她創造許多工作跟生活的足跡，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 52
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 52
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 328
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 29
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 13 小時前 ・ 5
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 42
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 277
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 80
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 47
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 8 小時前 ・ 42
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 46
大寒來了！強冷氣團襲台 「這天起」北台灣急凍低溫僅10度
大寒節氣將至，強烈大陸冷氣團再度南下！氣象署提醒，這波冷氣團挾帶較多水氣，北台灣將面臨長達48小時的持續低溫，局部地區更會出現10至12度的低溫，且全台3000公尺高山、北台灣2000公尺高山均有降雪機率。民眾務必做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言