傳「代母出征」…應曉薇之女鬆口了 中正萬華新人三金釵對決

台北市議員應曉薇（左）因官司纏身恐失連任機會，因此交由女兒應佳妤（右）接棒。（資料照／杜宜諳攝）

2026年九合一大選倒數，台北市向來被視為一級戰區，以中正萬華選區備受關注。國民黨應曉薇上屆獲得高票當選，但因官司纏身恐失連任機會，因此交由女兒應佳妤接棒；民進黨派出前記者馬郁雯參戰，民眾黨則推出發言人吳怡萱，三金釵將展開對決。

2026台北市議員選情激烈，外界尤其關注中正萬華選區，民進黨徵召過去因揭露柯文哲案成名的資深記者馬郁雯，民眾黨再度派出發言人吳怡萱上陣，國民黨則因應曉薇被停權，影響明年連任提名，傳出女兒應佳妤有意接棒參選。

廣告 廣告

連任4屆議員的應曉薇因捲入京華城案，遭到國民黨停權，據《鏡報新聞網》報導，黨內人士透露，若官司出現變數，女兒應佳妤有望「代母出征」出戰。雖然應曉薇曾澄清女兒還想繼續念書，未來是否從政「隨緣」。

不過據觀察，應佳妤近來常陪應曉薇勤跑基層經營地方，並在母親議會團隊中擔任助理，並一起出席黨慶拜票，積極為接棒做準備，而她本人也回應：「我在乎這裡的一切，選或不選，我都準備好了」。

應佳妤現年23歲，雖然年紀輕，但學經歷豐富，她畢業於加拿大多倫多大學，主修社會心理學與國際關係，並取得倫敦大學亞非學院（SOAS）碩士學位。回台後陪母親應曉薇跑行程，令外界引發「代母出征」的聯想。

【看原文連結】