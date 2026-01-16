傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...

肯德基今揭曉「原味蛋撻走入歷史」的真相。（翻攝自肯德基臉書）

台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。

肯德基的官方LINE帳號、臉書粉專今上午曝光一段影片，影片中他們模仿道歉記者會向鏡頭表示，曾經他們以為原味蛋撻是美味巔峰，但他們現在發現應該要繼續進步，「我們真的認輸了」，他們向消費者鞠躬「道歉」，隨後畫面上的認輸突然變成「認酥」，正式揭曉原味蛋撻走入歷史的真相，就是要換成「酥皮」蛋撻。

肯德基宣布「升級」成「超極酥蛋撻」。（翻攝自肯德基臉書）

此一說法與先前網路上流傳的員工爆料相符合，先前就有傳聞指，所謂停賣原味蛋撻其實是因為更換供應商，順勢換成所謂更酥脆的外皮。

肯德基的官網也緊接著公布「全新原味蛋撻超極酥」的優惠方案，1月20日起肯德基會員可以享單點買1送1的優惠。消息一出也再度掀起兩極討論，有些人對於蛋撻沒有停賣鬆了一口氣，但也有人批他們行銷「玩爛哏」，放話不去消費，引發網友論戰。

