傳「台灣高層」將赴華府 《路透》：針對對美貿易與投資進行磋商

《路透社》報導指出，「台灣高層」將赴華府，包含包含行政院副院長鄭麗君等人。（行政院提供）

一位知情人士指出，台灣高級官員即將前往華盛頓，推進關於降低美國對台出口徵收的關稅，以及可能的投資協議進行相關的談判。

台灣高級官員將赴美？

美媒日前報導指出，美國川普政府與台灣之間的貿易談判已接近完成，美方擬將台灣輸美產品的關稅稅率，調整至15%，而作為協議條件之一，台積電可能承諾在美國亞利桑那州再興建至少5座先進製程晶圓廠，使當地整體投資規模接近倍增。

外媒《路透社》報導指出，有消息人士說明，台灣的高級官員，包含行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室的總談判代表楊珍妮，預計將餘美國時間14日晚間或15日早上抵達華府。

會晤要談哪些？

消息人士表示，美台雙方這幾日將會針對美國對台出口徵收的關稅，以及可能的投資協議進行相關的談判。據了解，台灣政府2025年曾表示，可能計畫對美出口商品的關稅，從20%調到15趴。

台灣先前便曾說明，已與華盛頓達成「廣泛共識」，正在研討最終會談的時間表，目前白宮還沒回應關於華盛頓會晤的議題，也還不清楚美國將會派哪些官員參加。

