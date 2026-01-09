傳「國共論壇」本月重啟 「鄭習會」可能在這「時間」登場

國民黨主席鄭麗文預計於3月後訪問北京，預料將與中共總書記習近平會面。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示要改善國共關係，甚至有意與中國國家主席習近平會面，而國民黨兩位副主席蕭旭岑、張榮恭日前也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。然而，有媒體報導，傳出「國共論壇」可能在農曆春節前登場，並由副主席蕭旭岑率團前往北京，至於大家關注的「鄭習會」則可能在鄭麗文3月後訪問北京後，與習近平會面。

根據《自由時報》報導，傳出「國共論壇」已確定將在本月27日至29日於北京登場，並由副主席蕭旭岑率團前往，而這也為日後「鄭習會」鋪墊、試水溫。然而，黨內人士稱，詳細時間、地點仍在規劃中，尚未到拍板階段，但國共雙方都有意在農曆新年前舉行。

對於「國共論壇」，蕭旭岑並未證實或否認，僅表示鄭麗文上任後，積極推動國共恢復交流，相關工作仍努力進行中，有確切訊息會對外說明。

雖然「國共論壇」與「鄭習會」似乎已經箭在弦上了，不過黨內人士透露，「國共論壇」與「鄭習會」將切割處理，至於「鄭習會」何時登場？據《梅花新聞網》報導，國民黨主席鄭麗文預計於3月後訪問北京，預料將與中共總書記習近平會面。

