傳「外交龍燮鬥」白委關注賴清德何時要吳釗燮為共諜案負責？

當副總統蕭美琴、前總統蔡英文先後訪問歐洲，使民進黨政府屢喊「外交突破」之際，傳出賴政府國安決策體系暗潮洶湧，國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍早於520新團隊上任後，就因外交人事埋下嫌隙。民眾黨主席黃國昌12日表示，自己不曉得兩人是否不合，但想問的是高喊「抗中保台」的賴清德總統，何時要吳釗燮為共諜案負起政治責任？

針對外傳林佳龍、吳釗燮不合，會不會擔心影響到台灣外交？黃國昌12日上午於立院接受媒體訪問時回應，自己不知道吳釗燮跟林佳龍是不是不合，對於沒有親身見聞經驗的事情，自己不太願意發表評論。

黃國昌提及，但自己想問的是，吳釗燮在國安會裡面養共諜，到目前為止沒負起政治責任，請問高喊「抗中保台」的賴清德總統，什麼時候要吳釗燮負起政治責任？這才是他與民眾黨團，以及相信絕大多數台灣人民關心的問題。

此外，針對「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德總統過境美國，以避免因2026年川普訪陸而受到牽動。黃國昌說，總統若能出國訪問，讓世界看到台灣，都是好事。

黃國昌指出，但今年夏天有媒體報導，原本賴總統好像有安排要出國，結果不是很順利，而總統府又從頭否認到尾稱本來就沒要出去，「我覺得總統出訪是好事，能夠到重要民主同盟國家中，讓世界看到台灣，這都是好事，我們樂觀其成。」不過在相關行程安排上可能要更周延，不要被媒體披露後，如果不是很順利的話又否認稱根本沒此事，這樣難免讓大家覺得比較可惜。

