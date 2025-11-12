傳「外交龍燮鬥」 黃國昌喊話：吳釗燮何時要為養共諜負責？

針對傳出「外交龍燮鬥」，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（12日）受訪時話鋒一轉，喊話吳釗燮何時要為養共諜負責。（圖／李智為攝）

《鏡週刊》今天（12日）報導揭露，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「內鬥」，包括國安會議繞開林佳龍、外交部篩選給國安會的外交電報等。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（12日）受訪表示，自己不知道這件事，但他想問的是，吳釗燮在國安會裡養共諜，「請問高喊抗中保台的賴清德，什麼時候要吳釗燮負起政治責任？」

《鏡週刊》報導，林佳龍接任外交部長後，國安團隊互動出現怪象，例如國安會有些會議會把林佳龍「擋在門外」，直接通知外交部內的單位前來開會；外交部也有手段反制，像是把送交國安會的外交電報經過篩選。此外，龍燮鬥角力也延伸到人事上，其中徐斯儉駐美人事更鬧到總統賴清德不得不出手，最後找上林吳二人當面溝通才平息風波。

廣告 廣告

對此，黃國昌今天受訪表示，自己不知道這件事，而他對沒有親身見聞經驗的事情，不太願意發表評論。

黃國昌話鋒一轉表示，他想要問的是，吳釗燮在國安會裡面養共諜，到目前為止沒有負起政治責任，「請問高喊抗中保台的總統賴清德，什麼時候要吳釗燮負起政治責任？」他相信這才是絕大多數的台灣人民所關心的問題。

此外，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）日前舉行線上座談，德國馬歇爾基金會（GMF）印太計劃主任葛來儀分析，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德過境美國，以避免因川普明年訪中受到牽動。

黃國昌說，賴清德若能過境美國出訪，讓世界看到台灣都是好事，「我們樂觀其成」。但外媒《紐約時報》曾報導，賴清德原本計劃8月出訪拉丁美洲時過境美國，後來不是很順利，總統府當時又從頭否認到尾，說賴清德沒有要出訪。

黃國昌表示，賴清德到重要的民主同盟國是好事，但相關行程的安排可能要更周延，不要媒體披露後，不是很順利的話，又否認根本沒這樣的事，難免會讓大家覺得可惜。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德籲韓國瑜聲援沈伯洋 黃國昌酸：除喊口號拿不出任何積極作為

新北市長選到底？黃國昌喊「輸了就輸了」：我與李四川差距不大

蕭美琴登IPAC演說 黃國昌稱「不忍苛責」：能借到場地可能也算外交突破