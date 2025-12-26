傳「大掌櫃」口述評「小沈」 太貪害慘柯文哲？ 沈慶京五點聲明：劉泰英沒這麼說

威京集團主席沈慶京。資料照，白廷奕攝



外傳有前國民黨「大掌櫃」之稱的台綜院創辦人劉泰英，在即將出版的口述歷史書中，評論威京集團主席沈慶京因「貪」害慘柯文哲，沈慶京今（26）在臉書聲明表示，他已親自向劉泰英查證，對方澄清從未說過他「貪」，只有勸過沈不要依賴貸款，劉看到該書若干內容後，即表達應予更正，但遭作者拒絕，雙方不歡而散。沈慶京指出，該書內容提及他個人部分諸多不實，呼籲外界先向本人查證。

沈慶京今天在個人臉書表示，媒體報導國民黨大掌櫃劉泰英，在即將出版的「台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史」一書中提及內容，諸多不實，公開發布五點說明如下：

一、本人向劉泰英查證，該書並非劉泰英本人撰寫，劉泰英與兒子看到該書若干內容後，認為不符事實，即向作者邱彰本人當面表達應予更正，但邱彰拒絕，雙方甚至爭吵不下，不歡而散。

二、劉泰英今稱，他從未說本人「貪」，只有勸過本人不要依賴貸款，該書內容不確實。本人鄭重說明，我從不貪心，只是想將事業做好做大，當時威京集團面臨紓困，辛酸多年終於解決問題，劉泰英先生並不知道本人經營事業的過程和苦心，尤其在紓困時期，更是艱辛。

三、媒體報導該書內容稱，「到底是小沈把柯文哲拖下去的？還是柯文哲把小沈拖下去的？劉泰英認為，居中人就是應曉薇？原來應曉薇是柯文哲輔佐她選舉市議員，國民黨提名她，是我幫忙的。」劉泰英今日鄭重向本人否認該等內容，強調他沒有講過這些話。劉泰英告知本人：「你哪裡害柯文哲，我根本不認識柯文哲，這個事是作者亂寫的，和柯文哲一點關係都沒有。」

四、本人在道義上多次幫忙老友劉泰英，劉泰英先生是好人，不知商場險惡，曾有數十組的人經由劉泰英推薦向本人行詐，本人常勸告劉泰英先生謹慎為上。本人視劉泰英為朋友，即使劉泰英先生入獄服刑，本人也前往探望，祈禱他平安健康。

五、關於該書內容提及本人部分，諸多不實，不一一贅述，劉泰英先生再三向本人無奈表示，他對該書有意見，但作者邱彰不肯改，作者自認是律師不會有法律責任。劉泰英先生認同本人向媒體說明。尚請媒體刊登該書內容之前，先向本人查證，以辯真偽。

