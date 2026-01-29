傳「好萊塢式破產」！安潔莉娜裘莉出售不動產 財務狀況引猜測

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

好萊塢知名女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）名義上早已離婚，但雙方因法國酒莊股權與經營權爭議，至今仍對簿公堂。近日裘莉接連出售名下房產，引發外界揣測，這場多年訴訟是否已讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。

裘莉短時間內頻繁處理不動產，讓外界關注她是否面臨現金流壓力。（圖／翻攝@angelinajolie IG）

綜合外媒報導，裘莉於去年（2025）7月18日出售一間位於紐約上西城的老公寓。該房產當年以49萬美元購入，如今以約180萬美元成交，帳面上仍屬成功投資。此外，消息人士透露，裘莉正考慮出售位於洛杉磯、市值約2450萬美元的豪宅。短時間內頻繁處理不動產，也讓外界關注她是否面臨現金流壓力。

報導指出，裘莉過去曾公開表示「想離開加州」，但因離婚協議條件而暫時留在當地，並計畫在孩子們年滿18歲後搬離，而她的雙胞胎子女將於今年7月成年。裘莉指出，未來會把更多時間放在柬埔寨生活。

不過，知情人士透露，裘莉並未真正破產，只是未如外界想像般財力雄厚，所謂「好萊塢破產」並非流落街頭，而是無法隨意購置豪宅或私人島嶼。裘莉雖然不會隨意揮霍資產，但與前夫多年來的子女監護權、酒莊經營權與股份歸屬官司，動用龐大律師團隊，即便是頂級明星，也難以承受如此高昂的訴訟費用。

