傳「捧著咪咪」勾人夫！小三幽會遭抓包 判賠40萬逆轉關鍵曝

傳「捧著咪咪」勾人夫！小三幽會遭抓包，判賠40萬元。（示意圖／pexels）

台北市一名已婚二寶爸與外遇對象傳訊調情，不僅互稱「寶寶」，女方更傳送澡堂裸照及「捧著咪咪」等鹹濕訊息暗示。儘管小三在法庭上辯稱對話僅是「打嘴砲」紓壓，並指控元配違法蒐證侵害隱私，但士林地院審理後，認定小三行為已嚴重破壞婚姻，且元配蒐證符合比例原則。

甜蜜攻勢變催命符：2 個月婚外情毀掉 9 年婚

根據士林地方法院判決書指出，阿財（化名）與妻子結縭 9 年並育有 2 名幼子女，原本家庭生活尚稱穩定。不料自 2024 年 3 月起，阿財與女子小雪（化名）發展出不正當男女關係，雙方在 LINE 上互動頻繁且露骨。

小雪明知阿財人夫身分，仍多次發送甜蜜簡訊，如「我寶寶最重要了呀」、「我好愛你耶」，甚至傳送尺度大開的澡堂裸照，並傳訊稱要「捧著咪咪」。這些對話於同年 5 月偶然被阿財妻子發現，維持 9 年的婚姻在短短 3 天內宣告破裂。

小三主張「違法蒐證」證據無效，因為元配未經老公同意擅自解鎖手機蒐證，但法官不採納。（示意圖／Pexels）

法律攻防：隱私權 vs. 不貞蒐證權

案件進入審理後，小雪展開激烈防衛，提出兩點抗辯試圖翻轉情勢：除了辯稱裸照是網路新聞流傳圖，雙方對話只是「互相調侃、發洩壓力」，並無實質親密關係。小雪還主張元配是私自登入阿財手機取得紀錄，嚴重侵害隱私權，要求法院排除該項證據。

然而，法官審理後認為，雙方對話內容已遠超一般朋友社交分際，且涉及性暗示，足以破壞配偶間的誠實義務與婚姻圓滿。

判決關鍵：蒐證未逾比例原則

針對「違法蒐證」的質疑，士林地院在判決中重申了「不貞蒐證權」的法律共識：比例原則。法官認定妨害婚姻行為通常具備隱密性，被害人舉證極為困難。元配透過配偶手機取得對話紀錄，雖對隱私權有所侵害，但在「發現真實」與「保障婚姻法益」的衡量下，並未逾越必要程度，因此具備證據能力。

法院審酌小雪的行為直接導致阿財夫妻離婚，情節重大。原定應賠償 80 萬元，但因阿財元配選擇對前夫（阿財）撤回起訴、不予求償，依民法連帶債務規定，應扣除阿財需分擔的比例，最終判處小雪須給付 40 萬元。

小三早預感會被捉姦，「再度被發現會很慘烈」，仍持迷不悔這段地下情，最終人財兩失。（示意圖／翻攝自Pixabay）

預言成真：小三擔憂「會很慘烈」竟一語成讖

讓人傻眼的是，這場不倫戀在東窗事發前，小雪似乎早有心理準。根據對話紀錄顯示，她曾嬌喊擔心被發現後「會很慘烈」，當時阿財還開玩笑回覆：「那我們還是別在一起了對吧？」當時小雪還急忙解釋不該「矯枉過正」。沒想到這句「慘烈」的擔憂，最終化為法院的傳票與高額賠償。

