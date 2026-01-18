傳「收300萬讓出台北市議員席次」？ 趙怡翔急發聲！

台北市大安文山選區民進黨議員初選競爭「7搶4」，近日網路流傳新人參選的劉品妡支付300萬元換取國安會副秘書長趙怡翔讓位與支持的消息。對此，劉品妡與趙怡翔都在今（18）日發出聲明，嚴厲駁斥相關傳聞，並且指控為惡意捏造與抹黑，兩人均表示已著手蒐證並將依法提告。

趙怡翔放棄連任台北市議員，前辦公室執行長劉品妡出面爭取初選。（圖／趙怡翔臉書）

劉品妡在聲明中強調，相關指控均非事實，屬於惡意捏造與抹黑。她表示，政治工作者應接受社會監督與檢驗，包含對公共事務的事實查核、對立場與政策的批評她一向尊重，但監督不應被濫用為散布謠言、影射金錢不實指控的藉口。劉品妡指出，此類內容一旦被大量擴散，不僅影響公共信任與民主討論品質，也可能被認知作戰操作利用，對社會造成更大傷害。

劉品妡。（圖／劉品妡臉書）

趙怡翔也在臉書發文表示，地方初選前各類造謠或許難免，但此舉已超出合理競爭範圍。他強調，對這種低級、惡劣、毫無成本的造謠會透過法律途徑來處理，其中包括提出法律告訴，轉傳也比照辦理。趙怡翔表示，不接受對他人格污衊，更不會接受對劉品妡的抹黑，政治競爭都不應泯滅人性或道德底線，相信這是大家對政治的最基本要求。

針對與劉品妡的關係，趙怡翔說明，劉品妡會加入團隊是透過民進黨的青年外交培力營認識後，發現一位對文化、交通與國際事務有熱忱的年輕人，對公共事務的興趣、對議題的掌握，加上自己的親和力，因此邀請她投入。趙怡翔也對劉品妡表達歉意，因工作屬性以及對黨內初選機制尊重，無法助她站台、掃市場或做其他表態，讓她無法比照其他新人，必須單打獨鬥。

