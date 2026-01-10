傳「日解散眾院」日圓急貶！民眾期待0.19甜甜價再現

日圓創下近一年低點。（示意圖／東森新聞）





說到出國，台灣人最愛的目的地還是日本，而近期日圓持續走貶，加上又傳出日本首相高市早苗有考慮要解散眾議院，導致日圓兌美元一度跌破158關卡，創下近一年低點，也讓不少人留意，周一是不是有機會重現0.19的甜甜價。

說到出國，台灣人的首選還是日本，畢竟日幣持續走貶，買東西能痛快除以5。日幣持續走貶，昨天（9）日圓兌美元，還貶破158大關，一度觸及158.18，創下近一年最低點。

而每逢這個時刻，有在關注日圓走向的人，每逢低點就會持續撿入。民眾：「我會先買一些放著。」

民眾：「我們就平常低點的時候，就會先買一點，創新低的話，就是買個10萬台幣。」

民眾：「我們都會買，然後到時候要旅遊的時候就可以直接拿來用，撿一點點，幾千塊。」

民眾：「只要低於20的話基本上都會買，假如真的沒有要出國，到時候拿來換匯、換回台幣，你也是賺錢啊。」

存在交通卡或是外幣帳戶，每個人作法不同，只是到了周一，日圓兌台幣有無可能會再現0.19的「超甜甜價」？

財經專家翁偉捷：「低點在哪邊，本來就非常難猜測，因為這跟市場上的交易情緒是有關，那情緒如果一旦很悲觀，那有可能會往160去。但事實上就算160到了，也不會一直維持在這個低檔，你要看到0.19或許有可能，但就是長期要往更低的方向過去，我覺得機會不太高啦。」

雖然日幣貶，但台幣走勢也不強，同樣偏弱，想要重現0.19價，還得看局勢變化。

財經專家翁偉捷：「政局紛亂這種影響，我覺得這大概都是短期因素，因為一些消息出現，貶值的過程有可能會出現，但就長期來說，日本的財務省這邊應該不會放任日圓持續貶值。」

短線政治雜音，讓日圓承壓走貶，未來重現0.19或許有機會，但低點沒人說得準，逢低分批進場才是關鍵。

