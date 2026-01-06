傳「晚安小雞」刑期結束後引渡中國 外交部：會請柬埔寨遣送返台

晚安小雞在柬埔寨拍攝造假影片，遭當地法院判處2年有期徒刑。 圖：翻攝自晚安小雞FB

[Newtalk新聞] 網紅「晚安小雞」於2024年2月在柬埔寨遭當地司法判刑，至今仍在服刑中，近日被傳出刑期結束後將引渡至中國。對此，外交部今（6）日表示，會促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

外交部今上午召開例行記者會，發言人蕭光偉受訪表示，本案已經由柬埔寨的司法機關判決確定，後續相關的司法以及行政處置，也是由柬國政府去辦理。外交部現階段依照國際慣例，不就特定的個案進行預測或者是評論。

不過，蕭光偉說，外交部一向以維護國人的權益為最優先考量，並且已經指示我國駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府相關的機關以及當事人的家屬保持聯繫。

蕭光偉指出，如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

